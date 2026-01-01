英國批准中國於倫敦建「超級大使館」

英國政府周二(20日)批准中國在倫敦興建新的大使館，將成為全歐洲最大的中國大使館，被外界稱為「超級大使館」。有指英國的批准是希望改善與中國的關係，未有理會美國警告該大使館或用作間諜基地。中國的超級大使將於歷史悠久的皇家鑄幣廠舊址興建，於倫敦塔附近，而有關計劃因為區內居民和議員反對，拖延了3年。房屋、社區暨地方政府事務大臣李世勳稱，除非有人在法院挑戰成功，否則將會是最終決定。

居民：將尋求司法挑戰 大使館計劃引起當地居民和議員反對，重點爭議之一是地點接近多間金融機構的地底光纖電纜，最近只有1米，擔心中方會攔截竊聽，威脅英國金融通訊安全。英國首相施紀賢預期本月訪問中國，是自2018年以來首位英國領袖訪華，有英國和中國官員稱，此行能否成事要看中國大使館興建計劃是否批准。英國政府發言人在宣布計劃獲批的聲明中稱，「國安是首要職責」。路透社稱，中國超級大使館計劃雖獲英國政府批准，但並不表示事件已結束。有區內居民稱，將尋求司法挑戰，指若英國官員在計劃程序完成前，已私下向中國保證項目會獲通過，有關批准將不合法。

中國政府於2018年購下皇家鑄幣廠，但要求興建新大使館的規劃許可於2022年遭地區議會否決。路透社稱，中方去年要求施紀賢介入事件。英國政府去年取得該計劃批准的控制權，去年2月舉行咨詢會聆聽反對批准的理由。英國政府宣布批准超級大使館的同日，英國軍情五處及情報通訊局GCHQ發表聯合聲明，稱會為新建的中國大使館制定國安緩解方案。