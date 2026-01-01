64歲機師接載2台灣遊客 遊熊本阿蘇火山直升機墜毀

日本熊本縣觀光勝地阿蘇火山的觀光直升機發生事故。由64歲機師駕駛、載有一男一女台灣遊客的直升機，昨在前往火山口途中失蹤。日本自衛隊隨即派直升機協助搜索，至下午當地警方已目測發現疑似直升機殘骸，其後證實為涉事直升機，機身嚴重損毀。救援行動因入黑而暫停，今日重新展開。

涉事的「羅賓遜R44」(Robinson R44)直升機由阿蘇卡德利動物樂園出發，原定在阿蘇火山一帶飛行10分鐘，但未有按時折返。飛機追蹤網站Flightradar24資料顯示，涉事直升機在昨晨10點54分左右，飛至樂園西南面約3公里、阿蘇火山中岳第一火口西北面約5公里上空，航跡仍可確認；其當時的飛行高度約為1,000米，速度約為每小時150公里。之後直升機一邊提升高度一邊向南飛行，到了上午10點58分左右，在阿蘇山中岳第一火口附近消失。營運直升機觀光的公司稱，直升機起飛前往中岳後約10分鐘發出了緊急信號。熊本當局表示，昨晨11時許接到從一名遊客的手機發出、有關偵測到撞擊的通報，其後證實來自涉事直升機上遊客手機。及至下午4時09分，搜索人員在阿蘇火山中岳第一火山口周圍的北邊斜坡，目測到懷疑是直升機的殘骸，其後證實直升機已經墜毀。