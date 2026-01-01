特朗普貼AI插旗　不止格陵蘭　美國國旗覆蓋加拿大和委內瑞拉

美國總統特朗普在社交平台發文，強調格陵蘭對美國國家及世界安全至關重要，在這件事上已沒有回頭路。特朗普又發布兩張人工智能(AI)生成的圖片，顯示美國國旗覆蓋美國、加拿大、格陵蘭及委內瑞拉都被。

特朗普表示，他同北約秘書長呂特就格陵蘭問題進行了非常好的通話，同意在瑞士達沃斯會晤，強調格陵蘭對美國國家及世界安全至關重要，在這件事上已沒有回頭路。他又發布兩張AI生成的圖片，其中一張是他帶領副總統范斯與國務卿盧比奧，作勢在格陵蘭領土上插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自2026年起成為美國領土」。另一張圖片就是他在白宮橢圓形辦公室同歐洲領導人會面，房內一張展板的北美地圖，除了美國，美國國旗還覆蓋加拿大、格陵蘭及委內瑞拉，示意屬於美國。