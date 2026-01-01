月球度假先付780萬訂金　全球首間「月球酒店」開放預訂(有片)

美國加州一間初創太空旅遊公司宣布全球首創第一間「月球酒店」開放預訂，雖然目前還無法入住，不過，想要留下名額的旅客可以先付100萬美元(約780萬港元)的訂金，就可以搶得未來的住宿資格，該公司表示計劃在2032年迎接首批住客，為月球度假邁出關鍵一步。

綜合報道，太空住宿是由新創公司Galactic Resources Utilization (GRU) Space推出，該公司由一位年僅22歲華裔青年Skyler Chan創辦，他們計畫未來運用機器人系統，在月球基地附近建造堅固模組，並組裝成能承受月球惡劣環境的穩固結構，整項計畫預計在2029年啟動、2032 年迎接首批住客，每團最多4人，最少入住5晚，整體旅程費用預料超過1,000萬美元。Skyler表示：「我們正處於一個轉捩點，或許能在有生之年實現星際旅行。」目前，由於旅館房間的造價尚未定價，預訂採先付訂金形式，依照住宿選擇的不同，每位預訂者需先繳交約25萬至100萬美元的訂金，以確保旅客未來有確定名額。