阿蘇火山直升機意外 iPhone車禍偵測功能成搜救關鍵

iPhone手機自iPhone14系列起內設的「車禍偵測」功能，實際應用挽救不少生命，而日本阿蘇火山觀光直升機墜毀意外中，機上乘客手機也曾因偵測到劇烈撞擊，而自動向消防單位發出通報。

根據蘋果官網說明，「車禍偵測」功能需搭載iOS 16或以上版本的iPhone 14或後續所有機型，只要Apple Watch或附近的iPhone能連上網路就有機會自動撥打緊急電話。系統透過網路聯絡緊急服務，包含行動網路、Wi-Fi通話，或在特定機型下使用衛星連線，即便事故地點偏遠、沒有行動訊號的區域，手機仍可透過衛星傳送求救訊息。