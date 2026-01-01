霸氣老闆送員工160間屋及股票　答謝瀕臨破產不離不棄(有片)

越南知名企業家、黃英嘉萊集團(HAGL)董事長段原德上周日(18日)在公司的表彰大會上宣布，將送出約160間高價住宅，回饋一路與公司共度難關的核心員工，並向其餘339名員工贈送集團股份，以答謝在公司最艱難時期始終支持公司的員工。董事長霸氣的舉動引發外界高度關注。
綜合報道，段原德18日在公司表彰大會上發表肺腑感言，他表示，為了感謝在公司最艱困時期、一度瀕臨破產但仍不離不棄的高層與員工，決定贈送一戶公寓，每間設有兩房至三房，每間價值約25億至80億越南盾(約74萬至237萬港元)不等，將依個人貢獻程度而有所差異。這些獲得獎勵的員工是自2016年5月30日、也就是公司陷入嚴重衰退的關鍵時刻起，持續在職並為黃英嘉萊貢獻至今的160人，段原德表示：「他們成功守住黃英嘉萊約27兆越南盾的資產規模。」這批公寓基地位於嘉萊省百里居市(Pleiku)，緊鄰孟清酒店，已於當日早上正式動土。
段原德：對在公司最艱難時期始終支持他的人是當之無愧
段原德強調，該案將是黃英嘉萊最後一個房地產項目，「所有條件都已齊備，完成這個案子後，公司將全面轉向農業發展。」獲贈公寓將直接登記在員工名下，但設有5年內不得轉讓的限制。外界解讀，此舉不僅是對核心人員貢獻的肯定，也有助於穩定並留任關鍵團隊。除不動產獎勵外，公司也向其餘339名發放每人最少1萬股員工持股獎勵，共價值5,000億越南盾(約1.48億港元)。段原德感性地指出，這對於那些在公司最艱難時期始終支持他的人來說，是當之無愧的嘉獎。