霸氣老闆送員工160間屋及股票　答謝瀕臨破產不離不棄(有片)

越南知名企業家、黃英嘉萊集團(HAGL)董事長段原德上周日(18日)在公司的表彰大會上宣布，將送出約160間高價住宅，回饋一路與公司共度難關的核心員工，並向其餘339名員工贈送集團股份，以答謝在公司最艱難時期始終支持公司的員工。董事長霸氣的舉動引發外界高度關注。

綜合報道，段原德18日在公司表彰大會上發表肺腑感言，他表示，為了感謝在公司最艱困時期、一度瀕臨破產但仍不離不棄的高層與員工，決定贈送一戶公寓，每間設有兩房至三房，每間價值約25億至80億越南盾(約74萬至237萬港元)不等，將依個人貢獻程度而有所差異。這些獲得獎勵的員工是自2016年5月30日、也就是公司陷入嚴重衰退的關鍵時刻起，持續在職並為黃英嘉萊貢獻至今的160人，段原德表示：「他們成功守住黃英嘉萊約27兆越南盾的資產規模。」這批公寓基地位於嘉萊省百里居市(Pleiku)，緊鄰孟清酒店，已於當日早上正式動土。