安倍晉三遇刺案疑兇山上徹也　被判囚終身

前日本首相安倍晉三，在2022年被人以自製手槍射殺的案件，今日（21日）在奈良地方法院審判，兇手山上徹也被判終身監禁。而根據日本法律，山上雖然在服刑滿10年可以申請假釋，不過近年一般都需要至少30年。

山上徹也的案件經過多次的聆訊後，今日在奈良的地方法院進行裁決。由於山上早在初次開庭已承認所有控罪，辯方律師只為其斟酌一些罪行，包括違反刀槍法等是否成立。在整個審訊過程中，法庭傳召了山上徹也的母親以及妹妹等出庭，其母承認把山上父親死後的保險金，在幾年間向統一教會捐贈了1億日圓，山上在法庭上表達出因為母親沉迷宗教，包括在其兄長死時，稱因為她向教會捐獻，令其兄長得以在天堂過好日子等。山上認為母親因為宗教而未有為兄長的死感到內疚。