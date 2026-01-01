安倍晉三遇刺案疑兇山上徹也　被判囚終身

前日本首相安倍晉三，在2022年被人以自製手槍射殺的案件，今日（21日）在奈良地方法院審判，兇手山上徹也被判終身監禁。而根據日本法律，山上雖然在服刑滿10年可以申請假釋，不過近年一般都需要至少30年。
山上徹也的案件經過多次的聆訊後，今日在奈良的地方法院進行裁決。由於山上早在初次開庭已承認所有控罪，辯方律師只為其斟酌一些罪行，包括違反刀槍法等是否成立。在整個審訊過程中，法庭傳召了山上徹也的母親以及妹妹等出庭，其母承認把山上父親死後的保險金，在幾年間向統一教會捐贈了1億日圓，山上在法庭上表達出因為母親沉迷宗教，包括在其兄長死時，稱因為她向教會捐獻，令其兄長得以在天堂過好日子等。山上認為母親因為宗教而未有為兄長的死感到內疚。
控方就認為，雖然山上的童年無可否認非常痛苦，但犯案時他已經是40多歲的成年人，有對錯的分辨能力，他的不幸與受害者根本無關。控方又指，很多宗教信徒的後代都沒有這種思想，也有很多不幸的人也不會抱持這種想法，個人不幸的過去，並不應作為判刑的標準。而安倍晉三的太太安倍昭惠在早前亦有出庭發言，同時她在判決後透過律師發出公開信。控方向法官提出考慮以最高量刑的20年刑期，而最終法官判處山上徹也無期徒刑。
一般服刑最少30年才獲准假釋
根據日本刑法第28條，服刑人在服刑滿三分之一就可以申請假釋，被判處無期徒刑的囚犯，在經過10年的監禁後並表達出悔意，就可以申請假釋，不過在近年都是被囚30年以上才有機會成功申請，而獲得批准假釋的囚犯亦不多。根據法務省的紀錄，在2024年在囚無期徒刑的囚犯有1,650人，佔囚犯總數的約5%，但每年獲假釋只有不足20人，而2024年就只有1人。法務省在2004年將最高刑期由20年提升至30年之後，每個被判無期徒刑的囚犯都要服刑至少30年後才獲假釋，自2013至2023年間，只有2名無期徒刑犯在服刑不足30年獲假釋，不過他們都已服刑29年。而每年，在日本監獄死亡的囚犯，每年有20至40人。