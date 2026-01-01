陶罐丟門口40年拍出25萬　九旬婦驚喜到腳軟

美國內布拉斯加州一名九旬婦，某天突然心血來潮，將一個在家門外，擺放超過40年的老舊陶罐送去拍賣，原本以為只會賣得100美元(約780港元)，最終卻以3.2萬美元(約25萬港元)高價成交，成為她最驚喜的生日禮物。

綜合報道，91歲婆婆Lois Jurgens過去40年，都把這個外觀平平無奇的30加侖容量的「紅翼陶器」(Red Wing Stoneware)陶罐放在家門外，任由它風吹日曬。Lois說，原本打算把陶罐在車庫拍賣中出售，估計可換得約100美元，正當她決定把出售之際，發現Bramer Auction and Realty拍賣行將舉辦一場專門拍賣古董陶罐的活動，便聯絡對方。