陶罐丟門口40年拍出25萬　九旬婦驚喜到腳軟

美國內布拉斯加州一名九旬婦，某天突然心血來潮，將一個在家門外，擺放超過40年的老舊陶罐送去拍賣，原本以為只會賣得100美元(約780港元)，最終卻以3.2萬美元(約25萬港元)高價成交，成為她最驚喜的生日禮物。
綜合報道，91歲婆婆Lois Jurgens過去40年，都把這個外觀平平無奇的30加侖容量的「紅翼陶器」(Red Wing Stoneware)陶罐放在家門外，任由它風吹日曬。Lois說，原本打算把陶罐在車庫拍賣中出售，估計可換得約100美元，正當她決定把出售之際，發現Bramer Auction and Realty拍賣行將舉辦一場專門拍賣古董陶罐的活動，便聯絡對方。
九旬婆婆：今次拍賣無疑是最興奮難忘
拍賣行負責人認為再多一個又何妨，於是派員到Lois家中查看。當時陶罐仍放在前廊，周圍堆滿積雪與落葉，詎料職員一把陶罐轉，就發現罕見的藍色蝴蝶圖樣，立刻判斷出是收藏級珍品，加上陶罐上帶有兩種少見印記，使其身價大幅提升。結果，Lois的陶罐在拍賣會上來自德州、堪薩斯州及愛荷華州的收藏家激烈競標，價格一路飆升，最終以3.2萬美元成交。而拍賣當日，恰巧是Lois的91歲生日，她因到教堂擔任志工未能到場。報道指，Lois後來得知結果後，激動到雙腿發軟，需要他人攙扶上台。她受訪時表示，在91年的人生中，這次拍賣無疑是最令人興奮、也最難忘的時刻。