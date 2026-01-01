熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-21 15:45
更新：2026-Jan-21 15:45

狗狗每天守墳不肯走爆紅　家屬震驚：無養狗(有片)

狗狗每天守墳不肯走爆紅，家屬震驚：無養狗。(X)

美國肯塔基州當地動物收容所接獲一宗奇怪個案，一隻狗狗每天都會固定跑到同一個墳墓前，不肯離開，有人嘗試給牠幫助，然而狗狗卻完全不理會，事件曝光後，引發許多網民猜想「牠一定不捨得已故的主人」，直至死者家屬發聲，令不少人大跌眼鏡。

綜合報道，當地動物收容所Mason County Animal Shelter8日在社交平台Facebook發文，分享一隻狗狗每天都會跑到公墓Maysville-Mason County Cemetery，固定坐在一名叫做Bramel的男子墓前。收容所人員Rick Buttery表示，這隻小狗每天都會待在墓前，只要有人試圖靠近就會跑走，所以他和同事們只好每天輪流到墓前，給狗狗一些食物，試圖和牠混熟，再伺機提供幫助。Rick提到，這隻狗狗身上沒有頸圈，似乎是沒人飼養，所以分享照片希望網民能夠提供線索。

死者家屬：我叔叔雖然沒有養狗，但我很高興這隻狗狗能從他那裡獲得安慰。(FB) Peanut已經適應了新環境，相信很快就能準備好，獲得新家庭收養。(FB) 狗狗每天都會跑到公墓Maysville-Mason County Cemetery。(YouTube)

死者家屬：從來不記得叔叔有養過任何狗

貼文曝光後立即爆紅，吸引許多網民猜測小狗每天去的墳墓可能是已故主人，詎料Bramel的姪女Carrie Silvey Watson卻發聲指，叔叔生前雖然是一名很善良的人，但從來不記得他有養過任何狗，她說：「我叔叔雖然沒有養狗，但我很高興這隻狗狗能從他那裡獲得安慰」。

收容所人員表示，他們終於成功把小狗帶回收容所，並且取名為Peanut，由於Peanut身上沒有晶片，所以他們現在還是無法找到任何線索，過了多日，原本很怕陌生的Peanut已經適應了新環境，相信很快就能準備好，獲得新家庭收養。

