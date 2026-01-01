美國北卡羅萊納州一名餐廳老闆被控在感恩節晚餐時毒殺女兒，並涉及近20年前的一宗縱火命案。控方更在保釋聽證會上透露，這名涉嫌殺人的母親可能與更多死亡案件有關。
根據調查，Gudrun Casper-Leinenkugel於本月16日被警方逮捕，面臨兩項一級謀殺罪指控。控方在1月20日的保釋聽證會上指出，這名52歲的女性在去年11月的感恩節晚餐中，使用摻有毒物的葡萄酒毒殺了她的女兒Leela Livis，並導致另一名女兒及其男友中毒送院。
死者Leela Livis在家族12人的感恩節聚餐中，與姊姊及姊姊的男朋友一同飲了一瓶被落毒的紅酒。根據當地電視台報道，在場其餘9人當晚並未飲用紅酒。3名受害者在晚餐後不久紛紛出現不適症狀，Leela Livis更於12月1日不幸身亡。
控方在法庭上作證表示，警方確認3名受害者飲用的紅酒被添加了乙腈，這是一種常見於鋰電池中的無色液體，會隨時間轉化為氰化物。調查發現，Gudrun Casper-Leinenkugel在感恩節前曾在搜尋引擎上查詢「如果我不小心攝入乙腈會發生甚麼事」。
調查人員在對Gudrun Casper-Leinenkugel進行數月調查過程中，發現了將她與2007年一宗命案連結起來的證據。該案件受害者施密特死於一場房屋火災。州檢察官還指出，Gudrun Casper-Leinenkugel可能與其他尚在調查中的不明死亡案件有關，但未透露詳情。
有機會被判死刑
根據北卡羅萊納州調查局的資料，Gudrun Casper-Leinenkugel被控兩項一級謀殺罪、兩項謀殺未遂罪和三項禁止分發特定食品和飲料罪。當地電視台報道，法院在聽證會上拒絕了她的保釋申請，控方警告她可能面臨死刑。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章