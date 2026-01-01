美國北卡羅萊納州一名餐廳老闆被控在感恩節晚餐時毒殺女兒，並涉及近20年前的一宗縱火命案。控方更在保釋聽證會上透露，這名涉嫌殺人的母親可能與更多死亡案件有關。

根據調查，Gudrun Casper-Leinenkugel於本月16日被警方逮捕，面臨兩項一級謀殺罪指控。控方在1月20日的保釋聽證會上指出，這名52歲的女性在去年11月的感恩節晚餐中，使用摻有毒物的葡萄酒毒殺了她的女兒Leela Livis，並導致另一名女兒及其男友中毒送院。

死者Leela Livis在家族12人的感恩節聚餐中，與姊姊及姊姊的男朋友一同飲了一瓶被落毒的紅酒。根據當地電視台報道，在場其餘9人當晚並未飲用紅酒。3名受害者在晚餐後不久紛紛出現不適症狀，Leela Livis更於12月1日不幸身亡。