熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-22 12:30
更新：2026-Jan-22 12:30

美國副總統萬斯夫婦報喜　料7月迎新成員組4孩大家庭

分享：
萬斯夫婦傳出懷第四胎的喜訊。（圖／路透）

萬斯夫婦傳出懷第四胎的喜訊。（圖／路透）

adblk4

美國副總統萬斯（JD Vance）與夫人烏莎（Usha Vance）宣布將迎來家庭新成員，他們的第四位寶寶預計於今年夏季誕生，據悉是位男孩。

烏莎在社交媒體上分享了這則喜訊，她在帖文中表示：「我們很高興分享一個令人興奮的消息，我們的家庭正在成長！」夫婦倆在另外的聲明中提到：「烏莎和寶寶目前狀況良好，我們都期待在7月底迎接他的到來。」

積極鼓勵民眾生育

這對夫婦特別感謝軍方醫生對他們家庭的照顧，聲明中寫道：「在這個既興奮又忙碌的時刻，我們特別感謝那些為我們家庭提供卓越照護的軍方醫生。」

adblk5

萬斯斯經常在公開場合談論家庭和婚姻，並在特朗普政府中積極鼓勵民眾生育。他在去年華盛頓「為生命遊行」活動中的首次演說中表示：「我希望美國有更多嬰兒。我希望我們的國家有更多快樂的孩子，我希望有更多年輕男女熱切地歡迎他們來到這個世界，熱切地撫養他們。政府的任務是讓年輕的父母們更容易負擔得起孩子，將他們帶到這個世界。」

萬斯 特朗普 萬斯指歐洲無保護格陵蘭，令美國必須採取行動。(AP) 格陵蘭

白宮發言人懷第二胎

近來白宮可說是喜事連連，就在烏莎的懷孕消息傳出數星期前，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）也透過社交媒體宣布她已懷上第二胎，預計在5月出生。

adblk6

萬斯夫婦在耶魯法學院求學期間相識，並於2014年結婚。他們目前已有三個年幼的孩子：伊萬（Ewan）、維維克（Vivek）和米拉貝爾（Mirabel）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務