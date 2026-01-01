美國副總統萬斯夫婦報喜　料7月迎新成員組4孩大家庭

美國副總統萬斯（JD Vance）與夫人烏莎（Usha Vance）宣布將迎來家庭新成員，他們的第四位寶寶預計於今年夏季誕生，據悉是位男孩。

烏莎在社交媒體上分享了這則喜訊，她在帖文中表示：「我們很高興分享一個令人興奮的消息，我們的家庭正在成長！」夫婦倆在另外的聲明中提到：「烏莎和寶寶目前狀況良好，我們都期待在7月底迎接他的到來。」

積極鼓勵民眾生育

這對夫婦特別感謝軍方醫生對他們家庭的照顧，聲明中寫道：「在這個既興奮又忙碌的時刻，我們特別感謝那些為我們家庭提供卓越照護的軍方醫生。」