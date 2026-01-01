美國副總統萬斯夫婦報喜　料7月迎新成員組4孩大家庭

美國副總統萬斯（JD Vance）與夫人烏莎（Usha Vance）宣布將迎來家庭新成員，他們的第四位寶寶預計於今年夏季誕生，據悉是位男孩。
烏莎在社交媒體上分享了這則喜訊，她在帖文中表示：「我們很高興分享一個令人興奮的消息，我們的家庭正在成長！」夫婦倆在另外的聲明中提到：「烏莎和寶寶目前狀況良好，我們都期待在7月底迎接他的到來。」
積極鼓勵民眾生育
這對夫婦特別感謝軍方醫生對他們家庭的照顧，聲明中寫道：「在這個既興奮又忙碌的時刻，我們特別感謝那些為我們家庭提供卓越照護的軍方醫生。」
萬斯斯經常在公開場合談論家庭和婚姻，並在特朗普政府中積極鼓勵民眾生育。他在去年華盛頓「為生命遊行」活動中的首次演說中表示：「我希望美國有更多嬰兒。我希望我們的國家有更多快樂的孩子，我希望有更多年輕男女熱切地歡迎他們來到這個世界，熱切地撫養他們。政府的任務是讓年輕的父母們更容易負擔得起孩子，將他們帶到這個世界。」
白宮發言人懷第二胎
近來白宮可說是喜事連連，就在烏莎的懷孕消息傳出數星期前，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）也透過社交媒體宣布她已懷上第二胎，預計在5月出生。
萬斯夫婦在耶魯法學院求學期間相識，並於2014年結婚。他們目前已有三個年幼的孩子：伊萬（Ewan）、維維克（Vivek）和米拉貝爾（Mirabel）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章