上月訪日中國旅客跌4成半　香港遊日客輕微回升創單月新高

日本國土交通省公布去年12月訪日旅客數字，當中中國內地遊客單月比去年同期下跌45.3%，全年仍錄得30.3%的升幅。至於香港遊客在12月上升1.9%，全年下跌6.2%，不過仍有超過250萬人次的香港人在去年遊日。而日本上年全年的旅客數字錄得史上最高的4,268萬人次，是首次單年突破4,000萬。

國土交通省今日（21日）公布觀光廳的初步估算數字。在12月份仍有3,617,700人次的外國旅客訪問日本，比2024年同月上升3.7%，創12月份的最高紀錄。其中南韓、台灣、印度及馬來西亞錄得顯著增長，當中南韓訪日客達97.42萬人次，比之前一年升12.3%，而台灣亦有58.84萬人次訪日，比2024年同期升近2成。至於受到中日關係影響，上月訪日的中國內地遊客只有33.04萬人次，較2024年12月下跌45.3%。而去年多數時間下跌的香港旅客，在12月份輕微回升，有29.11萬人次到訪日本，創下單月最高香港旅客紀錄，亦比之前一年上升1.9%。