國際
出版：2026-Jan-22 12:00
更新：2026-Jan-22 12:00

特朗普回應暗殺威脅　炸掉整個伊朗「從地球表面抹去」

美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普20日表示，他已就自身安全向相關單位下達「非常明確的指示」，若伊朗付諸行動暗殺他，美方將對伊朗進行毀滅性報復，甚至不惜「炸翻整個伊朗」。

蘇萊曼尼遭美軍擊斃

特朗普在接受美媒《NewsNation》節目《Katie Pavlich Tonight》專訪時，針對伊朗長年對其發出的死亡威脅直言：「他們根本不該這麼做。」隨後他語氣轉趨強硬地說：「但我已經留下通知了，如果真的發生甚麼事，我們就會把它炸掉，整個國家都會被炸掉。」

伊朗自2020年伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭美軍擊斃後，便多次公開威脅報復特朗普（Donald Trump）。

伊朗首都德黑蘭周三有親政府示威，示威者焚燒美國及以色列國旗。(美聯社) 伊朗示威持續多日。(美聯社) 伊朗示威持續多日。(美聯社) 伊朗示威持續多日。(美聯社) 伊朗示威持續多日。(美聯社) 伊朗示威持續多日。(美聯社) 伊朗示威持續多日。(美聯社) 伊朗地方官員曝示威釀5千死　總統警告攻擊哈米尼視同「宣戰」

「世界上最危險的工作」

對此，特朗普批評美國前總統拜登（Joe Biden）未能對德黑蘭當局作出明確警告：「我們一直在問，『為甚麼拜登甚麼都不說？』」特朗普憤怒表示：「但總統必須捍衛總統。就算不是總統，只要有人遭到這種威脅，我都會狠狠回擊。」

特朗普進一步強調：「我留下了非常明確的指示，只要出任何事，他們就會被從地球表面抹去。」談及總統職務的高度風險，特朗普在訪談中坦言：「這是一份伴隨着危險的工作。你看看那些數字，這大概是世界上最危險的工作之一⋯⋯如果你是總統，大約有5.2％的人會死在任內，這比例很高。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

