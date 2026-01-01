特朗普回應暗殺威脅　炸掉整個伊朗「從地球表面抹去」

美國總統特朗普20日表示，他已就自身安全向相關單位下達「非常明確的指示」，若伊朗付諸行動暗殺他，美方將對伊朗進行毀滅性報復，甚至不惜「炸翻整個伊朗」。

蘇萊曼尼遭美軍擊斃

特朗普在接受美媒《NewsNation》節目《Katie Pavlich Tonight》專訪時，針對伊朗長年對其發出的死亡威脅直言：「他們根本不該這麼做。」隨後他語氣轉趨強硬地說：「但我已經留下通知了，如果真的發生甚麼事，我們就會把它炸掉，整個國家都會被炸掉。」

伊朗自2020年伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭美軍擊斃後，便多次公開威脅報復特朗普（Donald Trump）。