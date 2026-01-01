日本懷孕美甲師被殺　警拘跟蹤狂前男友

去年除夕在日本茨城縣發生，一名懷孕美甲師被人殺害的案件。日本警察終在今日（21日）公布拘捕女死者的前男友大內拓實。不過大內完全否認指控。而警察再透露，女死者在案發前4日曾報警稱被跟蹤，但因為沒有留下資料，最終未有被跟進。

在去年12月31日，茨城縣水戶市發生，31歲美甲師小松本遙被人用多種武器襲擊致死的案件，警察在今日公布拘捕小松本的前男友，28歲的大內拓實。根據警察的調查，大內與小松本在2024年分手，自去年5至6月開始，大內透過電話以及社交平台試圖與小松本接觸，但遭小松本封鎖，然後到10月時，大內再度尋找小松本的住處。在案發前4日，小松本曾報警查詢被前男友跟蹤滋擾的處理，不過因為沒有提姓名及聯絡方式就掛斷電話，因此警察未有處理，而警察認為事件的處理未有不合理的地方。