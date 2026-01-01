日本熊本阿蘇火山直升機意外　搜救困難3人仍生死未明

周二（20日）在日本熊本縣發生的直升機墜落事故，雖然當局已尋找到機體殘骸，不過因為位置處於火山口，加上濃霧及火山氣體，令搜索充滿困難。

日本的搜救人員今早（21日）前往阿蘇火山，搜索機上的3名人員，當中包括2名台灣遊客。然而消防部門指因為火山口的濃霧，以及需要評估火山口的火山氣體濃度，故在下午才展開行動。而消防其後表示，當地二氧化硫含量為5ppm，意味消防雖然可以進行救援，不過需要佩戴防毒面具。然而，現場的消防人員都表示他們沒有在火山口內的搜救經驗：「我們知道火山口很易崩坍，過去從沒有人在上面降落過，所以很難說能否成功降落。」從熊本警方提供的圖片，直升機變成碎片，機門甚至跌到遠處，目前仍未確定機上3人的生死，救援人員在周四會繼續。