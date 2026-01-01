男子持電鋸追警員片段曝光 法官形容像恐怖電影(有片)

蘇格蘭發生一宗男子手持電鋸追著警員跑，威嚇將對方剁成肉醬的案件。該案近日判刑，案發片段在網上引發討論。案件於2024年發生，沿街的閉路電視拍到該男子舉起電鋸追著警員跑了一段路，法官形容案發畫面「像恐怖電影」。該男子周二被裁定意圖謀殺罪成，判監10年，他聞判後，向法官爆粗大罵「fxxxxxx恐怖分子」。

警員：確信被告會鋸掉我的胳膊和頭

32歲被告Liridon Kastrati為阿爾巴尼亞人，其汽車撞上有兩名警員的警車後，他一度逃離，一名35歲警員見狀追捕他。Kastrati卻突然返回車上拿出電鋸，反過來追跑警員。辯護律師稱，Kastrati是一名移民，事發後感到恐慌，才做出不理性行為。該警員作供時稱，當時感到非常害怕，相信Kastrati「會鋸掉我雙臂、砍掉我的頭」。他又說遭追跑時可聽到電鋸轉動的聲音，「我想如果不拉開距離，他會殺了我。」片段最後見到，Kastrati見到有大批警員到場支援後，將電鋸放在地上，最後被制伏。