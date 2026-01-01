亞馬遜隱世部落收禮共舞　翌日探險隊嚮導遭巨箭貫穿胸腹(有片)

探險家Paul Rosolie在Podcast大談與團隊試圖深入巴西隱世的亞馬遜原始部落接觸的驚險經歷，以及揭露一段死裡逃生的回憶。他提到團隊向部落分送香蕉與衣物等禮物，眼見對方熱情跳進水中高歌起舞，以為破冰，詎料翌日卻遭部落200名戰士圍攻，嚮導更慘遭2.1米長巨箭射穿胸腹。
綜合報道，Paul Rosolie憶述當日，起初雙方接觸還算和平，他與團隊分送香蕉與衣物等禮物給部落作為見面禮，原本戒備的部落戰士逐漸放鬆，上前瘋搶，露出笑容，其後更邀請身材魁梧的Paul參與致敬儀式；雙方一度在林中唱歌跳舞，氣氛十分歡樂，令Paul以為雙方已獲得初步信任，但其後發現部落帶著禮物和女性突然集體消失，Paul只感到氣氛不對。
Paul：原始叢林部落有其獨特生存法則
詎料翌日情況急轉直下，他與團隊突然遭超過200名戰士包圍，被發動猛烈箭雨襲擊，他們慌忙登船逃生，惟混亂間嚮導被一支長達2.1公尺的巨箭，由他肩胛骨刺入並穿透至腹部，當場血染船上，極其駭人，所幸嚮導被送院搶救後奇蹟生還。Paul至今仍猶有餘悸，坦言完全不明白有甚麼觸動對方，事件令他深刻體會到隱世的原始叢林部落有其獨特生存法則，外人難以觸摸。