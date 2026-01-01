美國謀佔格陵蘭　當地人：世上最有權勢的人玩弄我們

美國總統特朗普揚言對格陵蘭計劃塵埃落定，但此過程引發格陵蘭與丹麥社會不安、憤怒情緒，一名當地民眾表示：「世上最有權勢的人在玩弄我們，但我們卻完全無力反擊，真的又氣又悲傷。」

《韓聯社》報道，這名20多歲青年菲利（Fili）在丹麥首都哥本哈根一家小型超市工作，得知記者正準備前往格陵蘭，立刻睜大眼睛表示：「我就是格陵蘭人。」他形容，原本「再平靜不過、也非常美麗的家鄉」，如今卻因特朗普（Donald Trump）的領土野心而「每天都變成不受歡迎的頭條新聞」。