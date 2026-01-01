3寶媽值夜班慘遭鐵掍爆頭亡　男友視訊直擊全程(有片)

泰國華欣一名35歲酒店女職員，於周一(19日)凌晨獨自值夜班時，遭遇搶劫，歹徒以鐵棍連番重擊她頭部後搶走財物。當時正在跟受害人視訊的男友全程透過鏡頭目睹女友遇害過程，卻無能為力，當他趕到現場時，女友已經失去生命跡象。

綜合報道，35歲受害人Wirin平時擔任酒店櫃台職員，由於她一向害怕獨自值夜班，因此與男友Komkrit已經養成上班時視訊的習慣。事發當日，Wirin如常值夜班，因為突然胃痛，吃過藥後想稍作休息，就著男友於凌晨3時10分叫醒她繼續工作，至3時15分，Komkrit卻透過視訊看見一名男子翻越櫃台，他立即叫喚女友，惟男子持鐵棍狠狠擊打Wirin頭部。Komkrit驚恐地不斷呼喊女友名字，但視訊突然被中斷。Komkrit立刻駕駛電單車趕往酒店，10分鐘後抵達時，惟Wirin已經沒有生命跡象，兇手亦早已逃逸。