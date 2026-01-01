3寶媽值夜班慘遭鐵掍爆頭亡　男友視訊直擊全程(有片)

泰國華欣一名35歲酒店女職員，於周一(19日)凌晨獨自值夜班時，遭遇搶劫，歹徒以鐵棍連番重擊她頭部後搶走財物。當時正在跟受害人視訊的男友全程透過鏡頭目睹女友遇害過程，卻無能為力，當他趕到現場時，女友已經失去生命跡象。
綜合報道，35歲受害人Wirin平時擔任酒店櫃台職員，由於她一向害怕獨自值夜班，因此與男友Komkrit已經養成上班時視訊的習慣。事發當日，Wirin如常值夜班，因為突然胃痛，吃過藥後想稍作休息，就著男友於凌晨3時10分叫醒她繼續工作，至3時15分，Komkrit卻透過視訊看見一名男子翻越櫃台，他立即叫喚女友，惟男子持鐵棍狠狠擊打Wirin頭部。Komkrit驚恐地不斷呼喊女友名字，但視訊突然被中斷。Komkrit立刻駕駛電單車趕往酒店，10分鐘後抵達時，惟Wirin已經沒有生命跡象，兇手亦早已逃逸。
單親媽3孩子瞬間成為孤兒
案發後，警方經調查後鎖定36歲疑犯Rittikorn Yingyot，並發佈通緝令，據警方描述，疑犯為流浪漢，有服用毒品習慣，他涉嫌有預謀搶劫，並導致他人死亡等，呼籲民眾提供線索。至翌日(20日)，警方在距離案發酒店約5公里的鐵軌旁草叢中，拘捕了，他坦承犯案，從Wirin身上搶走了360泰銖，全部用來買食物，還偷走Wirin的2部手機和1個黑色袋，逃跑時遺失其中1部手機。案發後他隨即換了衣服，並躲在鐵軌附近，直到被捕。他暫被控搶劫、謀殺，Wirin的同事們悲痛地表示，她是3個孩子的單親媽媽，為了養家才選擇值夜班，兇徒所作所為讓3個孩子瞬間成為孤兒。
แม่งไอ้เหี้ยนี่เคยโดนคดีทั้งลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย คดีดีข่มขืน กูอยากรู้มันติดคุกมากี่ปีถึงได้ออกมาก่อเหตุแบบนี้ เที่ยวนี้จับได้จะให้มันติดคุกกี่ปีดี ถ้าชาวบ้านเจอตัวช่วยกระทืบให้ยับๆก่อนเรียกตำรวจนะ https://t.co/MLeqSzmNGq pic.twitter.com/Vb29JpRmjt— Red Skull (@RedSkullxxx) January 20, 2026