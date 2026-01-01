外媒：委內瑞拉代總統料訪問美國　創逾25年來首例

白宮官員稱，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）預計將訪問美國，但確切日期或行程細節目前尚未公布。若成行，她將成為逾25年來首位以正式國家元首身份，赴美訪問的委內瑞拉在任總統。
仍受到美國制裁
綜合外媒引述西班牙艾菲通訊社，這項訪問計劃，被視為美國與委內瑞拉關係的「急轉彎」。在此之前，美國突襲委內瑞拉拘捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及第一夫人，並將其押往美國面臨毒品走私指控，震驚國際社會。
羅德里格斯過去曾任副總統，長期被視為委內瑞拉政權核心人物，卻在馬杜羅失勢後轉任代總統。儘管她仍受到美國制裁，包括資產凍結，但在美軍艦隊仍集結於委內瑞拉外海的情況下，她已允許美方居中協調委內瑞拉石油出口、引入外國投資，並釋放數十名政治犯。
強硬派仍握有實權
析指出，美國總統特朗普（Donald Trump）目前對羅德里格斯政府採取務實態度，重點在於確保美國能取得委內瑞拉石油。委內瑞拉擁有全球已探明最大石油儲量，被視為美國能源布局的重要拼圖。
不過，羅德里格斯的訪美行程，可能在國內引發反彈，報道指出，該國內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）與國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）等強硬派仍握有實權，對美國長期抱持敵意。分析認為，他們是否全力支持羅德里格斯，仍存變數。
