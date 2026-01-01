熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-22 15:45
更新：2026-Jan-22 15:45

特朗普轟丹麥忘恩負義　稱美國二戰交還格陵蘭｜達沃斯世界經濟論壇

分享：
特朗普出席達沃斯世界經濟論壇發表演說。（圖／路透）

特朗普出席達沃斯世界經濟論壇發表演說。（圖／路透）

美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表了演講，包含各界矚目的格陵蘭問題。特朗普稱二戰時美國協助丹麥保衛格陵蘭，並在這之後將格陵蘭歸還給丹麥。

協議並未涉及主權轉移

特朗普在達沃斯世界經濟論壇的演說中提到格陵蘭問題。他毫不客氣地抨擊丹麥「忘恩負義」，並聲稱丹麥欠美國在二戰期間保衛格陵蘭的恩情：「丹麥在短短6個小時的戰鬥後就被德國攻陷，完全無力保衛自身或格陵蘭島。因此，美國被迫介入，我們也確實這麼做了，我們當時真是蠢透了，但我們做了，我們歸還了。可他們現在是多麼忘恩負義啊！」

然而BBC隨後發表一則針對特朗普達沃斯演說的查證報道，稱1933年國際法院裁定格陵蘭島屬於丹麥。在丹麥向德國投降之後，於1941年和美國簽署了一項協議，允許美國保衛格陵蘭島，以防止納粹佔領該島。這導致美軍在島上建立軍事基地並部署軍隊，「然而該協議並未涉及主權轉移，這意味着格陵蘭島從未成為美國領土」。

格陵蘭日前爆發反美示威。(美聯社) 川普在社群平台發布「登島圖」旗插格陵蘭。（圖／翻攝Truth Social「realDonaldTrump」） 美國要吞併格陵蘭的動機 氣候變化下真正的大贏家，可能是位於俄羅斯與美國之間的格陵蘭。(資料圖片) 特朗普貼AI插旗不，止格陵蘭，美國國旗覆蓋加拿大和委內瑞拉。(Truth Social) 格陵蘭島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防與外交事務由丹麥政府掌管。(路透社) 格陵蘭島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防與外交事務由丹麥政府掌管。(路透社) 格陵蘭島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防與外交事務由丹麥政府掌管。(路透社) 格陵蘭日前舉行反美示威遊行。（圖／路透社）

還批評了加拿大和瑞士

除了丹麥，特朗普在演說中還批評了加拿大和東道國瑞士。他先是稱瑞士「只是因為我們才變得好」；再轟加拿大「他們從我們這裏得到了很多好處。他們應該心存感激，但他們並沒有」。

特朗普的演說長達一個多小時，據CNN報道稱，當他開始離題，談及向華盛頓特區和其他美國城市部署國民警衛隊時，一些聽眾顯然失去了興趣，甚至有些人起身提前離場。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

