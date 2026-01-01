特朗普轟丹麥忘恩負義　稱美國二戰交還格陵蘭｜達沃斯世界經濟論壇

美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表了演講，包含各界矚目的格陵蘭問題。特朗普稱二戰時美國協助丹麥保衛格陵蘭，並在這之後將格陵蘭歸還給丹麥。 協議並未涉及主權轉移 特朗普在達沃斯世界經濟論壇的演說中提到格陵蘭問題。他毫不客氣地抨擊丹麥「忘恩負義」，並聲稱丹麥欠美國在二戰期間保衛格陵蘭的恩情：「丹麥在短短6個小時的戰鬥後就被德國攻陷，完全無力保衛自身或格陵蘭島。因此，美國被迫介入，我們也確實這麼做了，我們當時真是蠢透了，但我們做了，我們歸還了。可他們現在是多麼忘恩負義啊！」

然而BBC隨後發表一則針對特朗普達沃斯演說的查證報道，稱1933年國際法院裁定格陵蘭島屬於丹麥。在丹麥向德國投降之後，於1941年和美國簽署了一項協議，允許美國保衛格陵蘭島，以防止納粹佔領該島。這導致美軍在島上建立軍事基地並部署軍隊，「然而該協議並未涉及主權轉移，這意味着格陵蘭島從未成為美國領土」。

還批評了加拿大和瑞士 除了丹麥，特朗普在演說中還批評了加拿大和東道國瑞士。他先是稱瑞士「只是因為我們才變得好」；再轟加拿大「他們從我們這裏得到了很多好處。他們應該心存感激，但他們並沒有」。