熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-22 14:15
更新：2026-Jan-22 14:15

機動遊戲「海盜船」空中解體　14少年重摔送院(有片)

分享：
機動遊戲「海盜船」空中解體，14少年重摔送院。(X)

機動遊戲「海盜船」空中解體，14少年重摔送院。(X)

adblk4

印度中央邦賈布阿鎮(Jhabua)周一(19)發生一起駭人事故，當地慶典一座類似本港「海盜船」的大型機動遊戲，在運作期間巨型支架突然斷裂墜落，導致設施上14名青少年遊客受傷送醫，包括13名少女及1名少男，他們均就讀當地同一間學校，全部被送往醫院治理。

綜合報道，事發於周一(19)下午，賈布阿鎮正舉辦一個市集嘉年華，活動上有一座取名叫「龍的鞦韆」(Dragon Swing)的「海盜船」遊戲設施，運行過程中結構突然崩塌，設施直接在空中解體，應聲倒塌。有目擊者指出，設施正處於高速俯衝狀態，整座設施瞬間崩塌墜地。現場民眾隨即展開救援，合力將受困在殘骸中的孩童拉出，並配合隨後趕抵的政府人員將傷者送醫。

adblk5

設施在運行過程中結構突然崩塌。(X) 設施在運行過程中結構突然崩塌。(X) 設施直接在空中解體，應聲倒塌。(X) 設施直接在空中解體，應聲倒塌。(X)

嘉年華相關活動已暫停等候安全鑑定

事件中共有14名男女受傷，多為骨折與嚴重挫傷，其中2名女學生傷勢較為嚴重，目前正由醫療人員密切觀察中，若病情惡化將不排除轉入加護病房(ICU)，他們都是就讀同一學校。意外發生後，當地政府已組成專案小組前往事故現場調查，初步研判可能為機械結構失效，後續調查將針對該遊樂設施的營運許可及安全維護進行全面清查，若涉及人為疏忽或違規操作，必將對相關責任人採取嚴厲法律行動。事件引發大眾對臨時市集遊樂設備安全性的高度關注。目前嘉年華相關活動已暫停，等待進一步的安全鑑定報告。

adblk6

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務