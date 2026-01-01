機動遊戲「海盜船」空中解體　14少年重摔送院(有片)

印度中央邦賈布阿鎮(Jhabua)周一(19日)發生一起駭人事故，當地慶典一座類似本港「海盜船」的大型機動遊戲，在運作期間巨型支架突然斷裂墜落，導致設施上14名青少年遊客受傷送醫，包括13名少女及1名少男，他們均就讀當地同一間學校，全部被送往醫院治理。
綜合報道，事發於周一(19日)下午，賈布阿鎮正舉辦一個市集嘉年華，活動上有一座取名叫「龍的鞦韆」(Dragon Swing)的「海盜船」遊戲設施，運行過程中結構突然崩塌，設施直接在空中解體，應聲倒塌。有目擊者指出，設施正處於高速俯衝狀態，整座設施瞬間崩塌墜地。現場民眾隨即展開救援，合力將受困在殘骸中的孩童拉出，並配合隨後趕抵的政府人員將傷者送醫。
嘉年華相關活動已暫停等候安全鑑定
事件中共有14名男女受傷，多為骨折與嚴重挫傷，其中2名女學生傷勢較為嚴重，目前正由醫療人員密切觀察中，若病情惡化將不排除轉入加護病房(ICU)，他們都是就讀同一學校。意外發生後，當地政府已組成專案小組前往事故現場調查，初步研判可能為機械結構失效，後續調查將針對該遊樂設施的營運許可及安全維護進行全面清查，若涉及人為疏忽或違規操作，必將對相關責任人採取嚴厲法律行動。事件引發大眾對臨時市集遊樂設備安全性的高度關注。目前嘉年華相關活動已暫停，等待進一步的安全鑑定報告。
A giant “Dragon Swing” ride collapsed at a fair in Jhabua, Madhya Pradesh, India, injuring 14 students. The children suffered fractures and other injuries. pic.twitter.com/IZ4FJALTcW— UncutReality (@TheUncutReality) January 20, 2026