一口氣中頭、二等獎近千萬元　幸運兒稱有預感「近日異常興奮」

不少人都有固定購買彩券的習慣，南韓一名男子多年來養成每週購買樂透與年金彩券，詎料日前竟一口氣中獎，還一次包辦1、2獎，這名幸運兒受訪時表示，過去兩個星期，一直有種奇怪感覺其超級幸運引起當地網民討論。

綜合報道，南韓彩券發行單位近日在官網公布上月25日的中獎結果，「年金彩券720+」開出罕見結果，一名幸運兒同時包辦1等1注、2等4注彩券。中獎男子於大邱廣域市達西區本里洞一間彩券行購買。他受訪時透露，自己習慣每個星期都買一次樂透和養老金彩券，他說：「中獎前兩個星一一直莫名其妙地感到異常興奮，我一直想奇怪感覺是甚麼事呢？」男子亦一如既往去買彩票和養老金彩票，午飯後查看，就發現中了一等和二等獎。他形容：「整個人愣住一、兩分鐘，身體完全動不了，喉嚨發不出聲音，只聽到心臟一直狂跳。」他還透露，他的太太起初都無感到真實感，反而相當冷靜，直到確認無誤後，夫妻倆才一起開心到不行。