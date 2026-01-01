美國七旬婦坐環球影城過山車　動脈瘤破裂致昏厥猝死

美國佛州奧蘭多環球影城（Universal Orlando）驚傳意外，一名70歲婦人於搭乘園區知名過山車「木乃伊復仇」（Revenge of the Mummy）後突然失去意識，送醫搶救無效身亡。 美國《紐約郵報》報道，死者為羅莎斯（Ma de La Luz Mejia Rosas），事發於2025年11月25日，羅莎斯當天與子女及孫子女一同到樂園遊玩，卻在搭乘最高時速可達約72公里的室內過山車後，出現身體不適並失去反應，隨即被緊急送往附近醫院。

至少通報過21宗事故 然而，羅莎斯送醫後，最終仍於12月9日在奧蘭多區域醫療中心（Orlando Regional Medical Center）過世，死因為「未伴隨外傷的動脈瘤破裂」，律師指出，目前家屬要求取得該設施的操作流程、安全規範、維修紀錄與過往事故通報資料，並呼籲影城方「全面透明說明導致死亡的真正原因」。