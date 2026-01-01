加拿大前空少扮機師　騙取幾百張免費機票

《捉智雙雄》劇情再次在現實發生，一名加拿大前空少假冒機師身分獲取數百次免費機票，在巴拿馬被捕後引渡回美國受審。美國控方指出，這名男子不僅詐騙多間航空公司，甚至曾要求坐在駕駛艙的機組人員座位（jump seat）上。
據美國夏威夷聯邦檢察官辦公室表示，來自多倫多的Dallas Pokornik於去年十月在夏威夷聯邦法院被控電信詐欺罪後，在巴拿馬被捕。這名33歲男子於當地時間周二被引渡回美國後，否認一切指控。
曾要求坐jump seat
控方公布的法庭文件顯示，Pokornik曾於2017年至2019年間擔任一家多倫多航空公司的空中服務員。離職後，他偽造出該公司的員工證件，騙取原本保留給機師和空中服務員的免費機票，對象包括三間美國航空公司。
美國檢察官周二指出，Pokornik的行為大膽，他曾要求坐在駕駛艙內的機組人員座位（jump seat），這個位置通常僅供休班機師使用。然而，法庭文件並未明確說明他是否真的曾進入過飛機駕駛艙，美國檢察官辦公室也拒絕就此事發表評論。
起訴書並未具體指明涉案航空公司，僅表示它們分別位於夏威夷、芝加哥和得州沃斯堡。這三個城市分別是夏威夷航空、聯合航空和美國航空的總部所在地。《美聯社》向這三間航空公司發送電子郵件尋求回應，尚未收到回覆；總部位於多倫多的加拿大航空也未回應。
涉嫌詐騙4年
控方表示，涉事男子詐騙持續了四年之久。美國聯邦地方法院法官於周二下令繼續羈押疑犯。他的聯邦辯護律師拒絕對此案發表評論。
這起案件讓人聯想到電影《捉智雙雄》（Catch Me If You Can），由里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演，描述Frank Abagnale假冒各種職業進行詐騙的故事，其中也包括了他假扮成機師欺騙航空公司。
