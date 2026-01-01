加拿大前空少扮機師　騙取幾百張免費機票

《捉智雙雄》劇情再次在現實發生，一名加拿大前空少假冒機師身分獲取數百次免費機票，在巴拿馬被捕後引渡回美國受審。美國控方指出，這名男子不僅詐騙多間航空公司，甚至曾要求坐在駕駛艙的機組人員座位（jump seat）上。

據美國夏威夷聯邦檢察官辦公室表示，來自多倫多的Dallas Pokornik於去年十月在夏威夷聯邦法院被控電信詐欺罪後，在巴拿馬被捕。這名33歲男子於當地時間周二被引渡回美國後，否認一切指控。

曾要求坐jump seat

控方公布的法庭文件顯示，Pokornik曾於2017年至2019年間擔任一家多倫多航空公司的空中服務員。離職後，他偽造出該公司的員工證件，騙取原本保留給機師和空中服務員的免費機票，對象包括三間美國航空公司。