國際分析｜特朗普「和平委員會」背後目的？有哪些國家已加入？普京稱考慮中

美國總統特朗普重返白宮剛滿一年，由發動關稅戰到派兵登門捉拿委內瑞拉總統馬杜羅，再到為了吞併格陵蘭連歐洲盟友也欺壓，在短短一年間不斷衝擊國際秩序。他近日又邀請多國加入其成立、被指欲取代聯合國的「和平委員會」，令多國不得不權衡利益、美方壓力與國際道德，苦思應當識時務加入，抑或堅拒助紂為虐。特朗普周四在達沃斯為「和平委員會」主持簽署儀式，這機構名字漂亮，但誰都知道特朗普不會做蝕本生意，各界擔憂其最終會變成協助美國在國際上巧取豪奪一個「部門」。

由監督加沙過渡管治 擴展「職能」至全球 美方成立「和平委員會」之初，是為監督以巴衝突過後的加沙過渡管治，本來已被視為猶如加沙的未來「發展商」，如今更想進一步擴大其「職能」至全球。華府較早前表示，已邀請約60個國家加入「和平委員會」，並預期最終有30國同意。最新宣布加入的有7個伊斯蘭國家，包括沙特阿拉伯、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦及卡塔爾。截至本港時間周四，其他已表態加入國家尚有以色列、阿聯酋、巴林、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、哈薩克、摩洛哥、越南，以及目前唯一的歐盟國家匈牙利。

伊斯蘭7國家加入 普京正考慮 歐盟冷淡 至於其他歐盟國家目前仍反應冷淡，法國、挪威、瑞典及斯洛文尼亞已表明拒絕，意大利則稱受國家憲法所限，目前不會加入。法國總統府發聲明，質疑委員會權限將遠超過渡管治加沙，可能削弱聯合國框架。挪威副外長直言挪威不會加入一個質疑聯合國角色與現有國際法的機構。美國兩位盟友加拿大和英國也收到邀請，英揆施紀賢說正與盟友討論條款；有加拿大傳媒引述官員消息，稱加方不會為加入和平委員會付錢。

中國外交部早前表示收到美方邀請，但無透露會否加入。俄羅斯亦獲邀，據報稱普京正考慮，已指示外交部研究美方提案，並與戰略伙伴商議；又稱俄方願從被美國上屆政府凍結的俄資產中，提供10億美元予「和平委員會」，並認為委員會應聚焦於中東問題。梵蒂岡也證實教宗良十四世已收到邀請，但需時考慮。 披著「和平」外衣的排他性國際機制 「和平委員會」令多國抗拒關鍵原因有三。一，美國會否以此取代聯合國？特朗普較早前雖表明聯合國應繼續存在，但又直言「和平委員會」可能會取而代之。有分析認為，「和平委員會」及其組織架構，是披著「和平」外衣的排他性國際機制，揭露美國試圖建立聯合國替代機構的政治意圖。

恐顛覆以國際法為基礎的國際秩序 二，美國主導的「和平委員會」會否顛覆以國際法為基礎的國際秩序？特朗普此前接受《紐約時報》訪問時，曾揚言「不需要國際法」，加上美國近期突襲委內瑞拉、威脅武力奪取格陵蘭島等行為，都重創美國的國際信譽。最令人擔心的是，「和平委員會」建立在國際法框架之外，可能打破戰後存在至今的國際關係結構，帶來不可知的危險。 規矩章程揭如「私人俱樂部」 三，「和平委員會」會否成為「私人俱樂部」？根據有關「和平委員會」的外洩文件，一旦有3個國家正式同意受其約束，「和平委員會」章程即生效。章程顯示，委員會由首任主席特朗普主導，成員由他指定，主席可連任，最引起關注的是草案中的財務條款，其中明確規定成員國若在組織成立首年捐款逾10億美元，將自動獲得永久會籍資格，否則每3年須接受一次資格審核。

決策機制方面，委員會將採取多數制，每個成員國享有一票表決權，但出任主席兼美國代表的特朗普將有最終否決權。這種制度以及「永久會員費」，令「和平委員會」更像是企業的董事會架構，甚至是「私人俱樂部」，其資金流向恐也缺乏透明度，主席權力也過大。 「加沙版和平委員會」架構畸型 上文提到「和平委員會」最初成立是為監督加沙過渡管治，而從「加沙版和平委員會」架構中，也已看出其並不公平。先不理它距離解決以巴矛盾、讓巴人立國的目標相距有多遠，只看其架構可見其嚴重失衡，以巴雙方代表性均不足。根據白宮網站公布的訊息，其頂層為「和平委員會」，下設的「創始執行委員會」現有7人，當中有6名美國人，另一人是英國前首相貝理雅。

中層則為「加沙執行委員會」，已公布名單中有多位「創始執行委員會」成員、中東多國高級官員、一名聯合國協調員，還有一名地產商人和一家美國資產管理公司的CEO。再下一層才是「巴勒斯坦技術官僚委員會」，受「和平委員會」監管。 恐旨在進一步支配全球 這種架構凸顯美國試圖以此獲得加沙和平進程的支配地位，推動執行「美版加沙重建計劃」。若認同「加沙版和平委員會」是「和平委員會」的縮影，「和平委員會」未來在全球事務上取態會有多公正、有多受美國政府主導，已經不言而喻了。