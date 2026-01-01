熊本阿蘇火山直升機墜毀搜索進度慢　市長暫停火山口觀光至尋回3人

日本熊本縣阿蘇火山的直升機墜機事故已進入第3日，當地的搜索進度仍然緩慢。日本政府的事故調查人員指這是罕有有墜落火山口的意外，因此調查充滿困難。而阿蘇市長就表示，會暫停阿蘇火山口的觀景台開放，直至搜索全部3名失蹤者。
直升機事故後的第3日，當地仍難以派人進入火山口進行搜索。熊本縣警察表示，直升機墜落位置處於火山口下100米，該處會有火山氣體噴發，而且容易剝落，無法派人靠近，而原本計劃以無人機搜索，亦因為火山口的強風而要取消。由日本國土交通省派出的2名事故調查人員今日亦有到火山口視察。他們表示：「這事我第一次見到發生在火山口上的事故，相信調查會極為困難。我們首先會調查能接觸的範圍，如果可以進入飛機殘骸，我們也希望進行調查。」他們又指目前首要任務仍然是拯救飛機上的人員，事故調查會在之後才展開。他們亦提到，目前就算回收飛機殘骸都有困難。
阿蘇市市長的松嶋和子今日表示，對因為觀光而前來當地的遊客致歉，表示目前最優先仍是進行搜救工作，故此暫停開放阿蘇火山口的遊覽設施，直至3名失蹤者被救出。而3名失蹤者，包括2名的台灣遊客，已獲台灣方面安排家屬在周三（21日）前往熊本。
直升機公司暫停全國飛行活動
涉事直升機公司的代表今日召開記者會。他表示一直沒有安排飛機在火山口上空直接飛過，因為出現意外，救援會相當困難，因此飛機都只在火山口的邊沿飛行，一方面也可以讓遊客更好觀看到火山。他又表示，事故的機師有豐富的飛行經驗，在美國及日本都有作為飛行教官的經驗，非法注重安全。同時機師自己每年會進行2次身體檢查，亦未有發現問題。他又表示因為當時還有其他飛機在飛行，但沒有報告能見度明顯變差或有濃霧，故他們認為事故時能見度保持良好。而因為事件，公司已停止在全日本5個地點的商業營運。