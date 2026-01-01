熊本阿蘇火山直升機墜毀搜索進度慢　市長暫停火山口觀光至尋回3人

日本熊本縣阿蘇火山的直升機墜機事故已進入第3日，當地的搜索進度仍然緩慢。日本政府的事故調查人員指這是罕有有墜落火山口的意外，因此調查充滿困難。而阿蘇市長就表示，會暫停阿蘇火山口的觀景台開放，直至搜索全部3名失蹤者。

直升機事故後的第3日，當地仍難以派人進入火山口進行搜索。熊本縣警察表示，直升機墜落位置處於火山口下100米，該處會有火山氣體噴發，而且容易剝落，無法派人靠近，而原本計劃以無人機搜索，亦因為火山口的強風而要取消。由日本國土交通省派出的2名事故調查人員今日亦有到火山口視察。他們表示：「這事我第一次見到發生在火山口上的事故，相信調查會極為困難。我們首先會調查能接觸的範圍，如果可以進入飛機殘骸，我們也希望進行調查。」他們又指目前首要任務仍然是拯救飛機上的人員，事故調查會在之後才展開。他們亦提到，目前就算回收飛機殘骸都有困難。