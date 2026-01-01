日本遇今年最強寒流吹襲持續至周日 多地暴雪青森縣積雪逾4米破紀錄(有片)

日本遭今年以來最強寒流吹襲，也是數年一遇的最長寒流，部分地區周三已開始降大雪，新潟、岩手和山形等地積雪超過1米，其中青森縣的酸湯溫泉積雪更超過4米，破了當地1月降雪紀錄。預料今波寒流將持續至周日，期間從北部至西部的風雪或或增強，當局呼籲民眾注意風雪對交通的影響，又指大雪區域的民眾應避免外出；部分公路的路段自周四起將短暫關閉，受影響的包括名神部高速公路和北陸自動車道。來往東京與大阪新幹周四也可能受影響。
日本暴雪｜滋賀縣降雪量為去年9.3倍
從網上片段可見，青森、京都和鳥取街上堆積厚雪，行駛的車輛和列車遭白雪覆蓋。青森全縣各地普遍降大雪，截至周四下午4時，積雪達94厘米。受大雪影響，青森縣部分列車服務暫停，包括青森鐵道青森至野邊路段、江南鐵道大塚線全線、JR奧羽線弘前至大館路段，以及五野線弘前至深浦路段。此外，青森高速公路青森樞紐站至青森東交流道段封閉。大阪和鳥取機場不少航班被迫取消，JR東海道新幹線在行經名古屋到京都站路段時，因暴雪而減慢速度，導致列車誤點
報道指，石川縣和滋賀縣發布「顯著大雪情報」，有指滋賀縣的降雪量是去年的9.3倍，該縣彥根市6小時降雪量達25厘米。石川縣能美市一名80多歲男子清理積雪時跌倒，心肺停止。另外，至周四24小時內，新潟縣妙高市累計降雪量達57厘米，長野縣小谷村累計降雪量達50厘米。氣象局預測東京所在的關東甲信越地區周四降雪量達50厘米。