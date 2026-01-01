日本遇今年最強寒流吹襲持續至周日 多地暴雪青森縣積雪逾4米破紀錄(有片)

日本遭今年以來最強寒流吹襲，也是數年一遇的最長寒流，部分地區周三已開始降大雪，新潟、岩手和山形等地積雪超過1米，其中青森縣的酸湯溫泉積雪更超過4米，破了當地1月降雪紀錄。預料今波寒流將持續至周日，期間從北部至西部的風雪或或增強，當局呼籲民眾注意風雪對交通的影響，又指大雪區域的民眾應避免外出；部分公路的路段自周四起將短暫關閉，受影響的包括名神部高速公路和北陸自動車道。來往東京與大阪新幹周四也可能受影響。