21歲英遊客猝死曼谷酒店房 監控拍下死前異常行為 酒吧突暈倒入院後自行離開

21歲英國青年克肖(Joshua Kershaw)在泰國曼谷旅遊期間猝死，監控片後記錄了他死前12小時的異常行為。他於1月12日晚入住曼谷素坤逸區的馬克西姆酒店(Maxim's Inn)後外出飲酒，期間突然昏迷，隨即被送院，但他之後自行離開醫，還繼續飲酒，最終被發現死於酒店房內。
暴飲暴食後突發窒息送院
據酒吧員工描述，克肖當晚與一名女子點了大量食物，包括薄餅、炸雞及啤酒，「他吃得非常快，好像餓壞了」，員工回憶道。及至凌晨2時30分左右，克肖突然從椅子上摔下來昏迷。目擊者稱，「我們心想他可能因為吃得太快被噎住了」。
返回酒店 手上又拿著兩樽啤酒
被緊急送院後，克肖竟自行離開醫院。監控顯示他搭乘計程車返回酒店時，左臂纏著醫用紗布，疑似接受過靜脈注射。酒店夜班接待員注意到他「看起來有些醉意」，但克肖堅稱自己「沒事」。令人擔憂的是，他手上還拿著兩瓶啤酒，並在泳池邊繼續飲酒，直至清晨5時45分。
凌晨4時30分的監控片後，拍到克肖在酒店大廳喝水，之後又喝了一瓶半啤酒。工作人員憶述：「他從醫院搭計程車回來後，付了車費，接著在酒店門口抽了根煙，又去旁邊商店買了瓶裝水。」這成為他生前最後的影像記錄，之後他便被發現死在房間內。目前泰國警方已排除他殺，但確切死因仍需屍檢報告。家屬正在籌款準備將遺體運回英國。