21歲英遊客猝死曼谷酒店房 監控拍下死前異常行為 酒吧突暈倒入院後自行離開

21歲英國青年克肖(Joshua Kershaw)在泰國曼谷旅遊期間猝死，監控片後記錄了他死前12小時的異常行為。他於1月12日晚入住曼谷素坤逸區的馬克西姆酒店(Maxim's Inn)後外出飲酒，期間突然昏迷，隨即被送院，但他之後自行離開醫，還繼續飲酒，最終被發現死於酒店房內。

暴飲暴食後突發窒息送院

據酒吧員工描述，克肖當晚與一名女子點了大量食物，包括薄餅、炸雞及啤酒，「他吃得非常快，好像餓壞了」，員工回憶道。及至凌晨2時30分左右，克肖突然從椅子上摔下來昏迷。目擊者稱，「我們心想他可能因為吃得太快被噎住了」。