格陵蘭事件降溫 特朗普撤回徵歐洲8國關稅

於瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的美國總統特朗普，對丹麥自治區格陵蘭的主權爭奪突然改變強硬立場，宣布撤回對丹麥及支持她的7個歐洲國家下月起加徵10%關稅，包括挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國，令事件急速降溫。特朗普周三與北約秘書長呂特會面後，於社交平台貼文稱與呂特舉行了非常富成果的會面，就格陵蘭問題達成日後協議的框架，將繼續會談達成協議。呂特則稱，兩人會面時未有談論丹麥擁有格陵蘭主權的重要議題。

特朗普在貼文稱，若最終能夠達成協議，對美國和北約成員國來說將是好的協議。基於與北約達成框架共識，他不會在下月1日對歐洲8國加徵關稅。法國財政部長萊斯屈爾周四表示，這是往正確方向的首個正面訊號，在過去48小時事態開始降溫。特朗普又說，之後談判將討論美國導彈防禦系統「金穹」部署格陵蘭的事宜，副總統萬斯、國務卿魯比奧和特使威特科夫會領導談判，並直接向他匯報。特朗普周四接受霍士新聞訪問時，進一步提到談判中的協議將讓美國「全面進入」格陵蘭，重申因國安理由美國必須於格陵蘭部署軍力，「若壞人開槍，將從格陵蘭射過來」。主持追問美國會否用錢收購格陵蘭，特朗普未有正面回答，稱現在確實在討論，具體細節正在談判中，但必須是全面進入。他強調，談判沒有時間限制。