GPS之母、美國非裔女數學家Gladys West逝世　享年95歲

有「GPS之母」美譽為全球衛星定位系統(GPS)奠定數學基礎的的美國數學家Gladys West，於17日在家人陪伴下安詳離世，享年95歲。她生前建構一個非常詳細且精確反映地球實際形狀的數學模型，成為GPS的技術骨幹。

Gladys West於1930年10月27日在維珍尼亞州出生，在種族隔離時期的美國南方長大，曾在家中煙草小農場幫忙。成績十分優異取得維珍尼亞州立學院(現為維珍尼亞州立大學)獎學金，並獲數學學士和碩士學位。1956年，她受聘於位於維吉尼亞州達格倫的海軍試驗場(Naval Proving Ground)，即是現在稱為海軍水面作戰中心(Naval Surface Warfare Center)的達格倫分部，她為試驗場擔任數學家，亦成為該基地第二位被聘用的非裔女性，至1998年退休。維珍尼亞州立大學20日在社交平台X發文，沉痛悼念校友Gladys West的逝世。校方形容「她是一位開拓者，其卓越才華對現代GPS技術的發展做出傑出貢獻。她追求卓越、勇於創新、樂於奉獻的精神將永遠激勵維吉尼亞州立大學全體師生。」