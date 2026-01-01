台遊客白廟違規拍照與泰國人爆肢體衝突　網民嘆：丟架丟到外國(有片)

泰國清萊著名景點「白廟」早前發生一宗涉及遊客的衝突事件。一名來自台灣的遊客與泰國其他地區的旅客，疑因在禁止停留拍照的「輪迴橋」發生口角，引發肢體衝突，雖然最終在警方協助下和平收場，但事件登上當地新聞，令不少台灣網民批評：「丟臉丟到國外」。

綜合報道，事發15日下午，據指當時台灣遊客要走過白廟著名的「輪迴橋」，疑似中途停下腳步想拍照，但現場有規定「禁止停留」，引起後方泰國遊客不滿上前催促台灣遊客起步，惟因雙方語言不通，溝通不良導致口角，再演變成肢體衝突，過程被圍觀群眾拍下。網上流傳約12秒影片顯示，有女子在地上與男一女子拳來拳往，一黑衣與一藍衣男子爭持不下，第三名女子突然偷襲藍衣男子，有人勸交，場面混亂。