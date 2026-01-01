忠犬守護主人遺體整夜　追靈車4公里感動全村(有片)

狗狗是人類最忠實的朋友。印度中央邦一名男子被發現陳屍家中，他飼養的狗狗陪伴著主人一整晚，沒有離開過，直至翌日家屬發現事件，並將死者遺體送走時，狗狗仍一路緊跟在車後，跑了將近4公里。
綜合報道，事發於周一(19日)深夜在中央邦希沃布里(Shivpuri)一個村莊，40歲男子賈格迪什(Jagdish Prajapati)在家輕生，翌日才被家人發現，可惜他已經身亡。然而Jagdish所養的愛犬一直靜靜坐在主人遺體身旁，沒有吠叫也沒有哭泣，彷彿在守護主人。
村民：幾乎不進食 默默守在遺體旁邊
警方隔日早上抵達現場調查後，將Jagdish的遺體放上拖車準備運往卡雷拉(Karera)，將進行驗屍及火化，詎料Jagdish的愛犬一路跟在車後，跑了將近4公里，家屬最後不忍心，著車停下，讓狗狗登車一起上路。村民表示，自Jagdish離世後，其愛犬幾乎不進食，直至主人被送去火化前，牠仍默默守在遺體旁邊，直到儀式完成。警方也被這份忠誠感動，將影片分享到社群平台表示：「如此忠誠的狗狗百年難遇，令人敬佩」，但未有提及這隻忠犬的後續生活。消息曝光後迅速引發熱議。網民留言表示「狗狗的世界就是主人」、「印度版忠犬八公」，感動無數人。
#Watch | Dog Refuses To Leave Owner's Side, Chases Vehicle Carrying Body For 4 km pic.twitter.com/68bjYLNgEn— NDTV (@ndtv) January 21, 2026