忠犬守護主人遺體整夜　追靈車4公里感動全村(有片)

狗狗是人類最忠實的朋友。印度中央邦一名男子被發現陳屍家中，他飼養的狗狗陪伴著主人一整晚，沒有離開過，直至翌日家屬發現事件，並將死者遺體送走時，狗狗仍一路緊跟在車後，跑了將近4公里。

綜合報道，事發於周一(19日)深夜在中央邦希沃布里(Shivpuri)一個村莊，40歲男子賈格迪什(Jagdish Prajapati)在家輕生，翌日才被家人發現，可惜他已經身亡。然而Jagdish所養的愛犬一直靜靜坐在主人遺體身旁，沒有吠叫也沒有哭泣，彷彿在守護主人。