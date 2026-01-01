杜拜朱古力甜品竟似「18禁」　網民：好尷尬(有片)

南韓近期掀起「杜拜巧克力Q餅」風潮，連張員瑛等K-pop韓星也在網上狂推，催谷商店不斷推出相關新產品。近日SPC集團旗下烘焙品牌「巴黎貝甜」(Paris Baguette)推出「士多啤梨杜拜朱古力Q餅」，卻因外型讓人聯想起女性生殖器官而引發網民熱議，令該品牌不得不調整製法。

綜合報道，南韓社交平台近日瘋傳巴黎貝甜新產品「士多啤梨杜拜朱古力Q餅」的照片，該產品為「士多啤梨之夜慶典」系列15款新品之一，主打柔軟彈牙的粉紅麵包內嵌士多啤梨奶油芝士。但產品外觀卻引發網民熱議。不少網民指出，粉紅色的圓球狀麵包在烘焙過程中，內餡溢出表層，使形狀立即變成「18禁」。許多網民留言直呼：「去店裡看真的長這樣」、「這設計真的沒問題嗎？」、「視覺效果讓人很尷尬」、「不敢相信自己的眼睛」。不過亦有網民分享外觀仍相對正常的產品相片。