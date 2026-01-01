加拿大總理卡尼轟「強權國家」　特朗普：能存活靠美國

據《路透社》、《BBC》報道，卡尼於達沃斯世界經濟論壇發表演說時，公開譴責強權國家將經濟整合當作武器、將關稅作為施壓手段，並呼籲各國接受以規則為基礎的全球秩序已經終結。他強調，加拿大最近與中國簽署貿易協議，可以展示「中等強權」如何團結行動，避免成為強權受害者。該演說獲得罕見的全場起立鼓掌。

美國總統特朗普於當地時間22日撤回加拿大加入和平委員會（Board of Peace）的邀請，此舉發生在加拿大總理卡尼（Mark Carney）於世界經濟論壇批評強權國家利用經濟整合作為武器後。特朗普在自家社群平台Truth Social上發文表示，和平理事會正式撤回對加拿大的邀請。

撤和平委員會邀請

特朗普隨後在達沃斯回應稱，加拿大能存活是因為美國，並表示卡尼應該對美國過去的慷慨心存感激。他直接對卡尼喊話：「記住這一點，卡尼，下次你發表聲明時。」特朗普在Truth Social的貼文中寫道：「請讓這封信代表和平委員會正式撤回對你們的邀請，這將是有史以來最負盛名的領導人委員會。」

卡尼辦公室上周曾表示已收到邀請並計劃接受，但渥太華近日表明不會支付10億美元會費。當地時間週四，卡尼在魁北克發表演說反擊特朗普：「加拿大不是因為美國才存活，加拿大之所以繁榮是因為我們是加拿大人」。