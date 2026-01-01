無國界醫生：去年衝突醫療護理受襲次數達新高　批評各國漠視保護平民義務

去年全球多地武裝衝突持續，當中針對醫療護理的攻擊已達紀錄新高。無國界醫生發表《醫療護理淪為標靶》報告，綜合現時的國際資料庫數據和組織人員的親身經歷，揭示包括國家在內的交戰方不尊重國際人道法，並日益逃避其在法律下須保護醫療設施、人員、病人的義務。組織呼籲各國遵守國際人道法、尊重平民生命、確保問責機制，並扭轉有罪免罰的文化。
衝突地區醫護及病人死亡人數一年翻倍
無國界醫生的最新報告顯示去年，世界衛生組織「攻擊醫療護理監測系統」於全球一共錄得1,348宗醫療設施遇襲事件，當中造成1,981人死亡；衝突地區內醫護人員與病人的死亡人數顯著上升，較2024年的944人高出一倍，蘇丹是最受影響的國家，共1,620人被殺，其次為緬甸（148人）、巴勒斯坦（125人）、敘利亞（41人）及烏克蘭（19人）。
無國界醫生西班牙統籌岡薩雷斯（Raquel González）指出：「相較非國家武裝團體，國家部隊更可能發動空襲及使用炸藥，尤其在人口密集地區，這對保護醫療護理帶來具體挑戰。針對醫療人道援助的暴力行為會導致基本醫療服務中斷及人道組織撤離，使許多缺乏替代醫療資源的社區，喪失獲取醫療服務的途徑。衝突地區居民本已飽受暴力之苦，失去醫療服務更令其生活雪上加霜。」
無國界醫生倡議專家蘭恩（Erik Laan）表示：「交戰各方已將說法從『誤擊』，轉變為辯稱醫療設施與人道工作者在國際人道法下『喪失保護』。此轉變往往反映出軍事必要性，已凌駕於保護平民及減輕平民傷害的義務之上。交戰方常漠視核心義務，例如在攻擊前提供及時警告的規定，導致醫療設施無法對『喪失保護』的指控作出回應，也未能疏散病人。」
無國界醫生敦促各國必須遵守國際法，所有交戰方應建立適當的軍事行動機制，以確保醫療護理受保護，防止醫療設施被用作軍事目的，並將保障醫療工作納入軍事教條與決策體系。當國家未能遵守此類法律時，必須承擔相應責任，接受獨立調查團展開自主調查，並透明地公開調查結果。