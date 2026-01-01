無國界醫生：去年衝突醫療護理受襲次數達新高　批評各國漠視保護平民義務

去年全球多地武裝衝突持續，當中針對醫療護理的攻擊已達紀錄新高。無國界醫生發表《醫療護理淪為標靶》報告，綜合現時的國際資料庫數據和組織人員的親身經歷，揭示包括國家在內的交戰方不尊重國際人道法，並日益逃避其在法律下須保護醫療設施、人員、病人的義務。組織呼籲各國遵守國際人道法、尊重平民生命、確保問責機制，並扭轉有罪免罰的文化。

衝突地區醫護及病人死亡人數一年翻倍

無國界醫生的最新報告顯示去年，世界衛生組織「攻擊醫療護理監測系統」於全球一共錄得1,348宗醫療設施遇襲事件，當中造成1,981人死亡；衝突地區內醫護人員與病人的死亡人數顯著上升，較2024年的944人高出一倍，蘇丹是最受影響的國家，共1,620人被殺，其次為緬甸（148人）、巴勒斯坦（125人）、敘利亞（41人）及烏克蘭（19人）。