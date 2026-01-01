熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-24 10:15
更新：2026-Jan-24 10:15

美國婦禁錮孖生仔近10年　著尿片奶樽餵食冀「永遠是嬰兒」

分享：
美國一名婦人涉嫌囚禁雙胞胎兒子長達10年。（示意圖／PIXABAY）

美國一名婦人涉嫌囚禁雙胞胎兒子長達10年。（示意圖／PIXABAY）

adblk4

美國紐約布朗克斯區傳出一起駭人聽聞的監禁案件，一名母親涉嫌將14歲的雙胞胎兒子囚禁近十年，只因她希望孩子「永遠是嬰兒」。

據《紐約郵報》報道，檢方指控，64歲的多梅內克（Lissette Soto Domenech）長期將兩名兒子藏匿在公寓大樓內，強迫他們穿尿片、用奶瓶餵食，甚至從未接受適當醫療照護。去年10月15日，兒童服務管理局（ACS）人員多次嘗試進入公寓後，終於成功進入，發現這兩名體重僅51磅（約23公斤）和54磅（約24.5公斤）的男孩，遠低於14歲青少年約115磅（約52公斤）的正常體重。

adblk5

「她不想讓他們長大」

一名鄰居透露向媒體透露：「她不想讓他們長大，她希望他們永遠是嬰兒，永遠不會失去他們。」調查人員相信多梅內克從孩子幼年時期就將他們與外界隔絕，進行她扭曲的「永恆青春」計劃。

檢方表示，公寓內只有嬰兒麥片、奶瓶和幼兒玩具，完全沒有適合青少年的食物或物品。其中一名男孩患有自閉症，但從未接受任何治療。兩名男孩已被送往蒙特菲奧兒童醫院，接受了長達三個月的治療。

情緒病｜抑鬱症症狀、焦慮症症狀？疫情誘發情緒病？解構情緒病成因、高危一族 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫

丈夫傳最近因癌症去世

多梅內克的丈夫格林（Yosef Green）經常被目擊搬運食物上樓，有鄰居稱：「有一次我問他：『好久沒見到你的孩子了，他們還在嗎？』他回答：『是的，我在家教育他們。』我又問：『他們從不出門嗎？』他說：『不出門。』」

adblk6

鄰居描述格林是一位來自以色列的善良男子，有時會在大樓大廳講希伯來語通電話數小時。有人表示他最近因癌症去世。

檢方表示，多梅內克於上周三被提起13項罪名的起訴，包括兒童危害、襲擊和向紐約市公立學校提供虛假資料。她對所有指控均否認，目前已繳納25,000美元（約19.5萬港元）現金保釋金等待審判。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務