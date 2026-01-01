美國婦禁錮孖生仔近10年　著尿片奶樽餵食冀「永遠是嬰兒」

美國紐約布朗克斯區傳出一起駭人聽聞的監禁案件，一名母親涉嫌將14歲的雙胞胎兒子囚禁近十年，只因她希望孩子「永遠是嬰兒」。 據《紐約郵報》報道，檢方指控，64歲的多梅內克（Lissette Soto Domenech）長期將兩名兒子藏匿在公寓大樓內，強迫他們穿尿片、用奶瓶餵食，甚至從未接受適當醫療照護。去年10月15日，兒童服務管理局（ACS）人員多次嘗試進入公寓後，終於成功進入，發現這兩名體重僅51磅（約23公斤）和54磅（約24.5公斤）的男孩，遠低於14歲青少年約115磅（約52公斤）的正常體重。

「她不想讓他們長大」 一名鄰居透露向媒體透露：「她不想讓他們長大，她希望他們永遠是嬰兒，永遠不會失去他們。」調查人員相信多梅內克從孩子幼年時期就將他們與外界隔絕，進行她扭曲的「永恆青春」計劃。 檢方表示，公寓內只有嬰兒麥片、奶瓶和幼兒玩具，完全沒有適合青少年的食物或物品。其中一名男孩患有自閉症，但從未接受任何治療。兩名男孩已被送往蒙特菲奧兒童醫院，接受了長達三個月的治療。

丈夫傳最近因癌症去世 多梅內克的丈夫格林（Yosef Green）經常被目擊搬運食物上樓，有鄰居稱：「有一次我問他：『好久沒見到你的孩子了，他們還在嗎？』他回答：『是的，我在家教育他們。』我又問：『他們從不出門嗎？』他說：『不出門。』」

