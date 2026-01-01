越共總書記蘇林連任至2030年　料尋求出任國家主席

越南共產黨最高領導人蘇林獲得連任總書記一職。（圖／路透）

越南共產黨最高領導人蘇林（Tô Lâm）23日連任，將繼續擔任共產黨總書記一職至2030年，並承諾將帶領這個出口導向國家實現經濟高速成長。

據越南通訊社引述黨內新聞稿報道，在越共五年一度的黨代表大會結束之際，由180名新組成委員會的黨內官員「一致通過」推選蘇林連任。在結束黨代表大會的記者會準備過程中，蘇林的名字已出現在總書記職稱下方，一名官員也證實黨領導人將發表講話。

「為自己的行動做周密準備」

自2024年中期擔任黨總書記以來，蘇林推動的全面改革雖贏得強力支持，但也引發批評聲浪。在他主政期間，數萬名公務員失去工作，同時他大力推動決策加速並減少官僚作風。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）資深研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）表示：「他通常會為自己的行動做周密準備。」