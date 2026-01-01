東京JR列車17歲少年突揮剪刀　緊急疏散時3人受傷

日本東京JR列車下午驚傳有人在車廂內揮舞剪刀，列車緊急停駛，讓乘客逃生，逃難過程中造成三人受傷，被送往醫院救治。日本警方逮捕揮刀的17歲少年。
根據警視廳表示，當地時間下午16點20分左右，一名目擊男性撥打電話報案，稱在行經東京北區的埼京線列車車廂內有「一名揮舞刀子的人」。警方迅速趕到現場，成功制伏這名疑似持有刀械的男子，據調查人員稱，被捕男子是一名17歲的少年，警視廳正在調查事件的詳細情況。
未直接導致他人受傷
日本東日本旅客鐵道公司（JR東日本）表示，埼京線因下午16點20分左右在東京北區的十條站與赤羽站之間需要進行安全確認。此前涉事17歲少年突然站在一名坐在車廂內的少女面前，掏出剪刀指向她的脖子。車上乘客見狀驚慌失措，列車隨即緊急停駛。
列車停在軌道上後，車門被打開，乘客排成一列沿著鐵軌往赤羽站方向疏散。警方接獲通報後迅速趕抵現場，將少年當場制伏並以現行犯逮捕。根據警方消息，少年未直接導致他人受傷，但當工作人員引導乘客疏散，列車急停與避難，有人撞傷頭部，另有3名乘客在驚慌中受傷，均已送往醫院救治。
未公布持刀動機
本放送協會（NHK）直升機在下午17點左右拍攝的畫面顯示，埼京線列車停在鐵軌上，車廂內仍有多名乘客坐在座位上。列車周圍聚集了多輛警車及疑似警察人員。
警視廳正持續調查事件起因及詳細經過，並將適時對外說明最新情況。目前尚未公布被制伏男子的身分及持刀動機。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
【乗客の目撃証言】『刃物を振り回してる人いる→車内パニックドミノ倒し』埼京線 十条〜赤羽駅で安全確認 #山手線 #京浜東北線 など遅延 刃物所持不審者情報で線路避難1月23日 #埼京線 : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/6klUmtGdTX #NHK 犯人確保逮捕ハサミ 運転再開復旧時間当該車両 pic.twitter.com/TGqEGaTlWC— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) January 23, 2026