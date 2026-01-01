美國移民局涉用5歲童誘捕母親　學區：多名兒童被帶走

美國明尼蘇達州哥倫比亞高地市學區官員表示，移民及海關執法局（ICE）近期在當地拘留至少4名學童，其中包括一名5歲男童，引發各界強烈抨擊。 綜合美媒報道，學區總監史坦維克（Zena Stenvik）在記者會上指出，5歲男童利亞姆（Liam Conejo Ramos）與父親阿德里安（Adrian Alexander Conejo Arias）於當地時間21日從幼兒園返家後，在車道上遭武裝蒙面探員帶走，目前被關押在德州迪利的家庭拘留中心。 「難道要讓5歲小孩凍死嗎？」 多名目擊者表示，當時利亞姆看著父親被捕。探員隨後試圖利用男童作為誘餌，要求他敲門引母親出來。學區委員會主席格蘭倫德（Mary Granlund）證實，學校官員、家中其他成年人及鄰居都主動表示願意照顧男童，但均遭ICE拒絕。

美國副總統萬斯（JD Vance）1月23日在明尼阿波利斯為執法行動辯護，聲稱利亞姆的父親試圖逃跑並遺棄孩子，探員別無選擇只能帶走男童。他反問：「難道要讓5歲小孩凍死嗎？難道不該逮捕非法移民嗎？」 然而代表該家庭的律師普羅科施（Marc Prokosch）強烈否認這些說法，強調該家庭於2024年合法入境美國，正在等待庇護聽證會，父親在明尼蘇達州紀錄中沒有任何犯罪紀錄。他批評：「如何能合理化監禁一個孩子？這些不是非法移民，他們是循正當管道申請庇護。」

學區出席率大幅下降 史坦維克透露，除利亞姆外，另有一名10歲學童及兩名17歲學生遭拘留。她表示：「ICE探員在我們社區遊蕩、包圍學校、跟蹤校車、多次進入停車場帶走孩子，這對孩童造成創傷。」受此影響，學區出席率大幅下降，曾有一天約三分之一學生缺席。 國土安全部發言人麥克勞林（Tricia McLaughlin）聲稱，ICE並未針對兒童，而是逮捕父親，強調父親要求孩子與他同行。但學校官員及律師均質疑此說法的真實性。 據了解，明尼阿波利斯地區已部署約3,000名聯邦執法人員，自當地時間7日一名ICE探員射殺37歲美國公民、三個孩子的母親古德（Renee Good）後，當地持續出現抗議活動。