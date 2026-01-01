特朗普擴大對外援助禁令　300億資金禁推廣性別認同及DEI

美國特朗普政府正擴大對外援助禁令範圍，除了原本禁止資助支持墮胎服務的組織外，現在也將禁止援助流向推廣性別認同、多樣性、公平與包容（DEI）計劃的國際與國內組織及機構。
擴大「墨西哥城政策」適用範圍
《美聯社》報道，一名政府官員於當地時間22日表示，國務院將公布最終規則，擴大「墨西哥城政策」的適用範圍。該政策最初由列根總統時期制定，後續民主黨政府曾廢止，特朗普第一任期時重新啟動，已大幅削減對提供墮胎相關照護的國際組織援助。根據該官員說法，新規則將於當地時間23日在聯邦公報上公布。
這項政策變更威脅全球各組織數十億美元的資金。該官員表示，擴大後的政策將適用於美國提供的超過300億美元（約2,339億港元）對外援助，不僅涵蓋外國及美國的援助機構，也包括國際組織。
人道援助組織陷入兩難
LGBTQ+及墮胎權倡議者表示，這些變更將迫使人道援助組織陷入兩難，在美國資金與完全無關的救生服務之間作出選擇。反墮胎倡議者則對此擴大政策表示歡迎。
目前尚不清楚對外援助禁令擴大的影響有多重大。特朗普政府已削減數億美元對外援助，並解散了美國國際開發署這個主要的援助提供機構。但KFF全球與公共衛生政策計畫資深副主席兼主任凱茨（Jen Kates）表示，如果新規則如預期撰寫，受影響的資金將比以往任何時期「多出數十億美元」。這也是特朗普政府針對聯邦政府DEI計畫採取行動的最新舉措。
