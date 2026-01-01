特朗普擴大對外援助禁令　300億資金禁推廣性別認同及DEI

美國特朗普政府正擴大對外援助禁令範圍，除了原本禁止資助支持墮胎服務的組織外，現在也將禁止援助流向推廣性別認同、多樣性、公平與包容（DEI）計劃的國際與國內組織及機構。

擴大「墨西哥城政策」適用範圍

《美聯社》報道，一名政府官員於當地時間22日表示，國務院將公布最終規則，擴大「墨西哥城政策」的適用範圍。該政策最初由列根總統時期制定，後續民主黨政府曾廢止，特朗普第一任期時重新啟動，已大幅削減對提供墮胎相關照護的國際組織援助。根據該官員說法，新規則將於當地時間23日在聯邦公報上公布。