特朗普拖企鵝遊格陵蘭？　網民恥笑白宮AI圖：南極才有

美國總統特朗普撤回動武奪取格陵蘭的威脅後，白宮當地時間23日在社交媒體發布一張AI合成圖，看似意在指特朗普與一隻企鵝踏上格陵蘭的土地，其中企鵝還持美國國旗象徵已歸順。不過，此圖遭大批網友留言「糾正」格陵蘭沒有企鵝。
「他要對那隻企鵝做甚麼」
白宮在X平台發文稱，「擁抱企鵝」（Embrace the penguin）。細看這張發布的照片，照片中可見一名背影看似特朗普的男子，與一隻手持美國國旗的企鵝漫步在白皚皚的雪地上，遠方的土地上則插着格陵蘭旗幟。
對此，網友紛紛留言稱，「格陵蘭沒有企鵝」、「他要對那隻企鵝做甚麼」。英國內閣辦公室首席捕鼠大臣貓咪Larry的非官方帳號，也在X平台搞笑寫道：「貓咪核查：企鵝生活在南半球」。還有網友將照片加上對話框，內容是企鵝向特朗普表示：「老兄，這裏是南極洲」。
最強國家被搞得像馬戲團
加拿大前國防部長肯尼（Jason Kenney）嘲諷稱：「他（特朗普）多次把冰島和格陵蘭搞混，現在他的團隊又把南極洲和格陵蘭搞混（企鵝住前者，不住後者）。地球上最強大的國家被搞得像馬戲團。」
《彭博》記者溫葛羅夫（Josh Wingrove）也表示：「南極洲企鵝顯然無法倖免於移民政策的影響。」
Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026