特朗普拖企鵝遊格陵蘭？　網民恥笑白宮AI圖：南極才有

美國總統特朗普撤回動武奪取格陵蘭的威脅後，白宮當地時間23日在社交媒體發布一張AI合成圖，看似意在指特朗普與一隻企鵝踏上格陵蘭的土地，其中企鵝還持美國國旗象徵已歸順。不過，此圖遭大批網友留言「糾正」格陵蘭沒有企鵝。

「他要對那隻企鵝做甚麼」

白宮在X平台發文稱，「擁抱企鵝」（Embrace the penguin）。細看這張發布的照片，照片中可見一名背影看似特朗普的男子，與一隻手持美國國旗的企鵝漫步在白皚皚的雪地上，遠方的土地上則插着格陵蘭旗幟。