曼城球迷涉毒被羞辱　警穿曼聯波衫「處刑」　網民讚「泰」幽默

英超上周六（17日）曼市打吡，曼聯有看守教頭卡域克回歸掌帥下，主場2:0擊敗曼城，泰國一名43歲曼城球迷更於愛隊輸波後因持有毒品被捕，三名身為曼聯球迷的警員更踩多腳，穿上曼聯球衣與疑犯合照，更上傳至社交平台，極具「公開處刑」意味，隨即引發網民熱議。

報道指，事件發生在泰國東北部Dech Udom，三名警員於警局內穿上曼聯球衣，至於身穿曼城球衣的疑犯坐於桌上，毒品擺在他面前。警方將相片放上Facebook，並配文「Manchester is red(曼徹斯特是紅色)」。三名警員更表示他們都是曼聯球迷，故因此「格外高興」，行為如在對方身上灑鹽。據了解，此次逮捕行動於當地時間18日上午8點30分進行，即於曼市打吡完場後數小時，由調查主管Supachai Boonpairoj中校、Piya Bangsri中校和調查小組共同執行。他們逮捕該名43歲的男子，指控持有和使用毒品，行動中檢獲了三粒冰毒藥丸。

帖文在當地網上迅速走紅，有網民稱「很高興看到有幽默感的警察」，亦有網民認為警方不夠專業，及指他們穿的曼聯球衣非正版貨。

泰國警方非首次用類似「幽默」方式宣毒，去年3月有便衣警察身穿利物浦球衣，逮捕一名身穿紐卡素球衣的毒販，「以報復利物浦在聯賽盃輸波」，疑犯以販賣肉丸為掩護，實質販賣冰毒。