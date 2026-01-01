瑞士元旦酒吧大火︱老闆獲保釋　意大利強烈不滿召回大使

意大利政府對瑞士法院釋放跨年夜酒吧大火嫌犯表達強烈不滿，已召回駐瑞士大使回國磋商。
瑞士克朗蒙塔納一家酒吧於今年元旦發生重大火災，造成40人死亡、逾百人受傷，酒吧老闆Jacques Moretti原本被拘留，但法院日前決定批准其保釋，引發意大利政府及死者家屬強烈抗議。
Jacques Moretti與妻子Jessica Moretti作為「星座酒吧」（Le Constellation）的老闆，目前正因過失殺人等罪名接受調查。Jacques Moretti於1月9日被拘留，但法院於上周五批准他以20萬瑞士法郎（約200.6萬港元）的保釋金獲釋，條件是每日必須向警方報到。
6名意大利人在大火中死亡
意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對此決定表達憤怒，她指出：「這是對新年夜慘劇受害者記憶的冒犯，也是對他們家屬的侮辱。」在這場大火中，有6名意大利人喪生，另有10名意大利人受傷，多數受害者為青少年。
意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）與梅洛尼已指示駐瑞士大使Gian Lorenzo Cornado立即聯繫瑞士瓦萊州首席檢察官，傳達意大利對Jacques Moretti獲釋的「強烈憤慨」。
意大利政府於1月24日發表聲明表示，瑞士法院作出此決定時，未充分考慮指控罪行的嚴重性、嫌犯潛逃風險以及證據可能遭到破壞的可能性。聲明中強調：「全意大利人民都在呼籲真相與正義，要求採取尊重災難受害者的措施，充分考慮家屬的痛苦與期望。」
為表達抗議，梅洛尼與塔亞尼已下令Cornado返回羅馬，以決定下一步行動。對此，瑞士外交部發言人尚未做出回應。
死傷者及家屬的律師表示，他們難以理解法院的保釋決定，並擔憂證據可能會消失。Moretti夫婦此前曾對這場悲劇表達悲痛，並承諾會配合檢方調查。在Jacques Moretti獲保釋後，他們的律師發表聲明稱，夫婦二人將「繼續遵從當局所有要求」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章