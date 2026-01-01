瑞士元旦酒吧大火︱老闆獲保釋　意大利強烈不滿召回大使

Jacques Moretti與妻子Jessica Moretti作為「星座酒吧」（Le Constellation）的老闆，目前正因過失殺人等罪名接受調查。Jacques Moretti於1月9日被拘留，但法院於上周五批准他以20萬瑞士法郎（約200.6萬港元）的保釋金獲釋，條件是每日必須向警方報到。

6名意大利人在大火中死亡

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對此決定表達憤怒，她指出：「這是對新年夜慘劇受害者記憶的冒犯，也是對他們家屬的侮辱。」在這場大火中，有6名意大利人喪生，另有10名意大利人受傷，多數受害者為青少年。

意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）與梅洛尼已指示駐瑞士大使Gian Lorenzo Cornado立即聯繫瑞士瓦萊州首席檢察官，傳達意大利對Jacques Moretti獲釋的「強烈憤慨」。

意大利政府於1月24日發表聲明表示，瑞士法院作出此決定時，未充分考慮指控罪行的嚴重性、嫌犯潛逃風險以及證據可能遭到破壞的可能性。聲明中強調：「全意大利人民都在呼籲真相與正義，要求採取尊重災難受害者的措施，充分考慮家屬的痛苦與期望。」