33歲工程師網上買手機 結識光鮮女子每日形影不離 3個月被騙逾300萬

新加坡一名33歲工程師在網購平台買手機，結識一名女子，最終陷入「殺豬盤」式投資詐騙，短短3個月內損失逾50萬坡元(約306萬港元)，並背負沉重債務，最終報警求助。 緣起於購物平台 交收後網聊 當地傳媒報道，男事主透過Carousell平台購買手機時，認識了一名自稱「E小姐」的女子。兩人迅速建立聯繫，在網上繼續聊天。之後E小姐得知男事主有兼職地產中介，稱有意買樓賣樓，6天後二人便再次見面。 男事主稱，E小姐自稱新加坡人、住有高尚住宅，並指她打扮光鮮亮麗，言談有自信，全身上下都是名牌；她又透露自從事二手名錶及名牌手袋生意。

據報在二人再次見面的第二天，E小姐即遊說男事主投資，男事主一開始有疑心，但E小姐帶他去高級場所，又介紹了投資成功的朋友給他認積，以展示自己人脈極廣，可破例帶他賺錢。

花光積蓄 再向9間銀行及7間財務公司貸款 男事主與E小姐幾乎日日見面，但二人始終沒有「名份」，E小姐曾指希望男朋友的經濟能力，跟她不要有太大差距，令男事主既自卑又想發奮賺錢。其後把約20萬坡元(約122萬港元)積蓄，全數用來「投資」，其後在E小姐指導下，於3個月內向9間銀行及7間財務公司，貸款30萬坡元(約183萬港元)，女子甚至代填銀行申請表。

當男事主開始質疑投資並要求回報時，E小姐態度即變冷淡及不耐煩，更曾叫男事主「自我了結」。在E小姐刪除了手機通訊app所有聊天聊天紀錄後，男事主才終於肯定自己受騙了，隨即報警。目前E小姐的手機已停用，Carousell 的戶口亦已取消。當地警方稱案件正在調查中，並把案件列為「欺詐」(cheating)調查。律師指「欺詐」及「詐騙」(scam)刑責大致相同，但若「欺詐」行為發生在非網上情況，判刑通常較重。