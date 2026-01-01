印尼土石流增至10死　搜救行動重啟

印尼西爪哇省土石流的死亡人數增加至10人，目前仍有約80人下落不明，搜救行動因惡劣天候一度暫停後，昨日重啟。
根據印尼國營媒體報道，1月24日發生在西爪哇省西萬隆地區的土石流已造成10人喪生，較前一日再增加3人。搜救任務協調員Ade Dian Permana在聲明中表示，由於天氣惡劣，搜救工作被迫於夜間暫停，直到1月25日才得以恢復。
36歲的當地居民Dedi Kurniawan向路透社表示，「有時我們只會遇到河水小規模氾濫，但這次土石流是從森林而來」。他居住在距離雅加達東南方約100公里的帕西爾蘭古村（Pasir Langu），這是他首次目睹如此規模大的土石流。
無人機搜索犬搜索
由於地形不穩定且持續降雨，救援人員在1月24日無法部署重型機械進行搜救，只能徒手挖掘。印尼國家救援機構表示，搜救隊伍在軍方、警方及義工協助下，正使用無人機和搜索犬搜索生還者。
此次土石流由暴雨引發，1月24日凌晨沖入西爪哇省西萬隆地區的村莊，波及住宅區並迫使數十名居民撤離家園。
西爪哇省包括首都雅加達在內的多個地區也傳出水災，迫使受災嚴重地區的居民撤往高地或未受影響的地方。
印尼群島在雨季期間常發生水患和土石流，雨季通常從10月持續到3月。根據官方數據，去年底熱帶風暴和強烈季風雨在印尼蘇門答臘島引發洪水和土石流，造成約1200人死亡，超過24萬人流離失所。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章