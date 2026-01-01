印尼土石流增至10死　搜救行動重啟

印尼西爪哇省土石流的死亡人數增加至10人，目前仍有約80人下落不明，搜救行動因惡劣天候一度暫停後，昨日重啟。

根據印尼國營媒體報道，1月24日發生在西爪哇省西萬隆地區的土石流已造成10人喪生，較前一日再增加3人。搜救任務協調員Ade Dian Permana在聲明中表示，由於天氣惡劣，搜救工作被迫於夜間暫停，直到1月25日才得以恢復。

36歲的當地居民Dedi Kurniawan向路透社表示，「有時我們只會遇到河水小規模氾濫，但這次土石流是從森林而來」。他居住在距離雅加達東南方約100公里的帕西爾蘭古村（Pasir Langu），這是他首次目睹如此規模大的土石流。