速遞員送貨私吞iPhone 17 Pro 影相扮已放信箱 閉路電視揭發(有片)｜英國社會

閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網)

送貨當日，速遞DPD的送貨車抵達泰勒寓所時，他正在上班，其後收到一張由司機拍攝的照片，顯示包裹已被塞入信箱，並附有送達確認。

20歲事主泰勒(Samuel Taylor)在網購平台訂購了一部價值1,264鎊的 iPhone 17 Pro Max，送貨地點為他位於羅奇代爾的住家。

事主形容如被搶劫 涉事速遞員已被解僱

泰勒表示，看到錄像時感到震驚與被搶劫的憤怒。他隨即向DPD投訴，但公司回覆稱貨物已送達，並要求他聯繫網購平台。

泰勒只好報警處理，並把閉路電視片段上傳至社交媒體，要求DPD承擔責任。DPD最終才證實該司機已被開除，並向泰勒致歉。

泰勒表示：「我收到的電郵顯示手機已送達，照片顯示他試圖將包裹塞入信箱。但回家後父親說並沒有任何東西。我查看監控才知道真相，感覺被搶劫。我不認為他注意到有攝影機。」他並說，本來以為包裹可能已被送回速遞公司倉庫，但查詢後發現並沒有。他與家人幾乎立刻明白發生了甚麼事，但仍給司機一天時間，看看是否會歸還，結果並沒有。他認為警方應當介入，因事涉盜竊；當地警方稱已接獲報案。