熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-25 22:58
更新：2026-Jan-25 22:58

速遞員送貨私吞iPhone 17 Pro 影相扮已放信箱 閉路電視揭發(有片)｜英國社會

分享：
閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網)

閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網)

adblk4

英國一名速遞司機在送貨時假裝將價值逾千英鎊的手機投入信箱，實際卻將包裹據為己有，事件曝光後引發公憤，該司機已遭公司解僱。

20歲事主泰勒(Samuel Taylor)在網購平台訂購了一部價值1,264鎊的 iPhone 17 Pro Max，送貨地點為他位於羅奇代爾的住家。

送貨當日，速遞DPD的送貨車抵達泰勒寓所時，他正在上班，其後收到一張由司機拍攝的照片，顯示包裹已被塞入信箱，並附有送達確認。

然而，泰勒回家後父親卻告訴他，信箱裡並沒有任何包裹。

速遞員拍照證明iPhone已放入信箱

adblk5

泰勒立即查看家中的閉路電視，清楚拍下司機的行徑︰片段可見顯示司機從貨車取出包裹，走到門口拍照，假裝將包裹放入信箱，隨後卻手持包裹返回車內，並駕車離開。

閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 閉路電視拍到速遞員由抵達到離開，手裡一直拿著iPhone，根本沒有派送，但卻拍了照片，訛稱iPhone已放進事主信箱。(互聯網) 事主泰勒。(互聯網)

事主形容如被搶劫 涉事速遞員已被解僱

泰勒表示，看到錄像時感到震驚與被搶劫的憤怒。他隨即向DPD投訴，但公司回覆稱貨物已送達，並要求他聯繫網購平台。

泰勒只好報警處理，並把閉路電視片段上傳至社交媒體，要求DPD承擔責任。DPD最終才證實該司機已被開除，並向泰勒致歉。

泰勒表示：「我收到的電郵顯示手機已送達，照片顯示他試圖將包裹塞入信箱。但回家後父親說並沒有任何東西。我查看監控才知道真相，感覺被搶劫。我不認為他注意到有攝影機。」他並說，本來以為包裹可能已被送回速遞公司倉庫，但查詢後發現並沒有。他與家人幾乎立刻明白發生了甚麼事，但仍給司機一天時間，看看是否會歸還，結果並沒有。他認為警方應當介入，因事涉盜竊；當地警方稱已接獲報案。

adblk6

片段︰

ADVERTISEMENT

送法國PHYTOCOLOR天然植萃護染髮霜！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務