掃蕩非法移民｜美國37歲公民遭執法人員槍殺爆爭議 片段顯示只舉手機拍攝(有片)

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一個月內發生第二宗聯邦執法人員掃蕩非法移民致命事件，並引起巨大爭議。一名37歲美國公民、深切治療部男護士與執法人員爭拗期間遭槍殺，國土安全部指該男子持械拒捕。但最新片段顯示，該男子由始至終都沒有亮出武器，執法人員在糾纏期間從他腰部抽出一把手槍後疑走火，其他執法人員聽到槍聲後開槍將男子擊斃。明尼蘇達的民主黨領袖批評，片段可顯示今次致命事件是未經訓練的聯邦執法人員過度反應造成。

事發於上周六早上9時左右，在雙方扭打約30秒後，一名邊境巡邏警員向37歲的普雷蒂(Alex Pretti)開槍，後者躺在地上動也不動。片段可見，普雷蒂起初舉起手機拍攝現場執法行動，然後蒙面執法人員推撞一名女子，普雷蒂上前阻止，繼而遭執法人員以胡椒噴霧噴面，多名執法人員趨前聯手制服他，將他壓在地上。報道指，混亂間一名執法人員似乎從普雷蒂腰間背後抽出一把槍，未幾便聽到槍聲，懷疑抽走手槍的執法人員導致手槍走火。另一片段可見，有一名執法人員向躺在地上不動的普雷蒂連開多槍，其他民眾聽到槍聲尖叫。

國土安全部發布汽車座椅上手槍照片

明尼阿波利斯市警方稱，普雷蒂是當地居民，為美國公民，並擁有合法的持槍許可。美國聯邦機構與當地警方對事發原因各執一詞。國土安全部發布了一張放在汽車座椅上的手槍照片，其發言人稱死者隨身攜帶了一把槍和兩個彈匣，事發時此人持槍靠近執法人員並「暴力反抗」，執法人員出於「自衛」開槍。

「你們殺了一個人，然後就這麼走了？」

明尼阿波利斯市長弗雷稱，他看了其中一個片段，「最少6名蒙面特工毆打一位市民，並將其槍殺。還需要有多少市民死亡？還需要有多少美國人死亡或受重傷，才能讓這種行動停止？」明尼蘇達州州長沃爾茲形容這是另一宗可怕的槍擊事件，他已就此事緊急聯絡白宮，呼籲美總統特朗普立即結束在該州針對非法移民的抓捕行動。沃爾茲強烈批評聯邦機構執法人員，指責他們槍擊居民並在局勢升級後離開現場。他質問「你們殺了一個人，然後就這麼走了？你們是執法人員——你們就這麼走了？在美國歷史上，有沒有先例是像你們這樣可以一走了之的？」