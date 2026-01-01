美國國土安全部長：死者普雷蒂有攻擊行為並拒捕　州長斥編造故事

美國明尼蘇達州再次發生聯邦移民執法人員開槍擊斃37歲男子普雷蒂(Alex Pretti)事件，美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)曾指事發時此人持槍靠近執法人員並「暴力反抗」，但有影片顯示該男子由始至終都沒有亮出武器後，諾姆再指，事主當時阻撓聯邦執法人員執行職務，構成嚴重罪行。

事發在當地星期六(24日)，路透社取得由旁觀者拍攝的影片顯示，37歲男子普雷蒂在明尼阿波利斯市，嘗試協助被聯邦執法人員推跌的示威者，期間幾名執法人員試圖制服普雷蒂，遇到反抗，之後有執法人員向他開槍。在明尼阿波利斯市，大批示威者周日(25日)繼續上街，抗議聯邦執法人員執行掃蕩非法移民行動期間開槍擊斃普雷蒂。大批民眾到事發現場獻花和燃點燭光悼念。諾姆同日出席霍士新聞節目時表示，普雷蒂在事發現場阻撓執法行動，當執法人員試圖制服他時，普雷蒂變得具有攻擊行為並拒捕，行為違反聯邦法律，屬於嚴重罪行，並質疑他為何帶攜槍械到現場。