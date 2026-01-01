印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情，近日錄得至少5宗病例，包括醫護人員，其中一名患者病情危重，另有近100人被要求居家隔離。印度中央政府派出緊急小組防止進一步蔓延，多個鄰近地區加強防範，泰國因應有大量印度遊客入境，曼谷與布吉等地機場加強對來自印度遊客的健康監測。接壤印度的尼泊爾亦下令加強機場及邊境口岸的檢疫監測。 鄰近地區加強防範 西孟加拉邦一名衛生官員說，加爾各答附近一間私立醫院的2名醫護人員是疫情中最早被確診的患者，他們極有可能是從此前一名出現嚴重呼吸道症狀的患者感染病毒。該患者在接受尼帕病毒檢測前就已經去世。由於該病毒通常由蝙蝠傳染給人類，西孟加拉邦已要求該邦多個動物園對圈養的蝙蝠進行採樣檢測。

近百人被隔離 世界衞生組織將尼帕病毒列為致命的人畜共患病毒，主要由果蝠攜帶，可透過被污染的食物傳播給人類，或直接人傳人，死亡率40%至75%，潛伏期一般為4天至14天，最長可達45天，目前未有專門針對尼帕病毒的疫苗和有效療法。1998年到1999年，尼帕病毒曾在馬來西亞、新加坡蔓延，導致逾百人死亡，百萬隻豬被撲殺，及後疫情亦曾在印度、孟加拉、菲律賓出現`。 尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品(特別是椰棗原汁)。尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物。患者可以沒徵狀。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛。其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重的病例可能會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。個案病死率約為40％至75％。在急性腦炎康復的患者中，約有20%可能持續出現神經線的問題。